Oriente, Always y Wilster mueven el mercado de pases para el Apertura





29/12/2018 - 10:24:25

Página Siete.- Always Ready, Wilstermann y Oriente son los equipos más activos en el mercado de pases de fin de año de cara a la temporada 2019. Los dos últimos también alistan equipo para los certámenes internacionales.



El plantel que más contrataciones hizo hasta el momento es el recién ascendido, Always Ready, que aseguró a ocho jugadores para la temporada que viene en la que jugará en primera división luego de 27 años.



De estos refuerzos que anunció el cuadro millonario cuatro son nacionales: el volante Damir Miranda, el portero Eder Jordán y los defensores Jorge Cuéllar y Bryan Hinojosa.



Mientras que los otros cuatro son extranjeros. Los colombianos Diego Armando Echeverri, Juan José Mezú, también el cafetalero pero naturalizado nicaragüense Luis Fernando Copete y el portero chileno Raúl Olivares, este último el único con pasado en el fútbol boliviano. El trasandino jugó en Wilstermann entre el 2015 y el 2017.



El campeón del torneo Apertura, Wilstermann, también se reforzó desde hace varios meses, de cara a su participación en la Copa Libertadores y el torneo local.



Los aviadores fueron los primeros en contratar de cara a la siguiente temporada. El 9 de noviembre confirmó la contratación del delantero paraguayo Ariel Núñez, quien trabajó algunas semanas en Cochabamba para aclimatarse. Antes de la finalización del anterior torneo concretó la llegada del delantero nacional Bruno Miranda, quien estuvo en el DC United de la Major League Soccer.



Una vez concluido el certamen en el que salió campeón San José, los cochabambinos anunciaron el alejamiento del técnico Álvaro Peña y la contratación del español Miguel Ángel Portugal como su reemplazante en el banco.



Con el ibérico confirmado, se anunció a los volantes Moisés Villarroel y Víctor Hugo Melgar como refuerzos y el retorno de Gilbert Álvarez.



Oriente también se reforzó en los últimos días, pero con la particularidad de que contrataron cuatro jugadores y un director técnico nacional.



En la temporada 2019, Mauricio Soria estará a cargo de la dirección del equipo, con él retornaron al plantel albiverde el portero Rómel Quiñónez, el defensor Ronald Raldes y el delantero José Alfredo Castillo. A estos se sumará el zaguero Mario Cuéllar, quien jugó en San José en el torneo que culminó.



En tanto, Real Potosí anunció ayer la contratación del argentino-boliviano Fernando Ochoaizpur como su nuevo DT.



Sin refuerzos



Cuando faltan 22 días para el inicio del campeonato programado para el 20 de enero, tres equipos no presentaron ninguna contratación en lo que va del mercado de pases.



Aurora, Detroyers y Sport Boys son los equipos que no confirmaron ningún refuerzo para este torneo.



En el caso del cuadro canario, el pasado miércoles recién ratificó su permanencia en la División Profesional, razón por la cual aún no comenzó a planificar la temporada 2019.



Mientras que Sport Boys aún no contrató a su técnico, pero sí renovó con parte de su plantel.