Techo mensual de Aurora será de 60 mil dólares







29/12/2018 - 10:21:02

Opinión.- La consigna de Aurora para el 2019 es pelear por un cupo a un torneo internacional. Para ello, la dirigencia quiere armar un equipo “compacto, pero barato”, que pueda sobresalir en la División Profesional, tal como lo hizo en el epílogo del campeonato Clausura de este año.



Es por ello que el techo económico mensual será de 60 mil dólares, según informó el presidente del club, Jaime Cornejo, quien añadió que todo el plantel será presentado el 7 de enero, cuando comience la pretemporada, incluidas las nuevas incorporaciones.



“El 7 (enero) vuelve nuestro equipo. Presentaremos al elenco completo en esa fecha. Estamos en negociaciones. El colchón económico no queremos que supere los 60 mil dólares, va a estar entre 50 y 60 mil. No será la más barata, pero ojalá que con esa suma podamos tener un desempeño que nos dé grandes satisfacciones y alegrías”.



Dentro de esa suma estará la contratación de los nuevos refuerzos, con quienes se está ultimando detalles para su firma de contrato. El propio Cornejo indicó que hoy estampará su rúbrica un jugador que fue pedido por el entrenador orureño Marcos Ferrufino.



“El estratega nos entregó una lista de 15 jugadores que están en observación, con uno de ellos estamos cerrando mañana (por hoy). El jugador viene solamente a firmar”, sostuvo Cornejo y dio a entender que se trataría de un delantero, pues ese es el puesto que más tiene que cubrir ante la salida de Matías Vicedo y Edwin Alpire. Aún está en duda la vuelta de Vladimir Castellón. “Nuestra principal necesidad es la delantera. Estamos moviéndonos en ello, pues queremos cerrar lo antes posible”, añadió.



Asimismo, el titular del Equipo del Pueblo manifestó que ya está 90 por ciento confirmada la llegada de un 10 brasileño. “Es de jerarquía y viene de jugar en el fútbol de Israel. Seguramente hasta mañana (hoy) concretaremos todo”. En las restantes posiciones, el Presidente indicó que se evaluará y consultará al entrenador sobre algún requerimiento, pues “el arco y la defensa están bien custodiados”.



“En el arco tenemos a Cousillas y nuestra defensa fue la que menos goles dejó marcar. Veremos de traer o no un contención. Como les dije, la principal posición a cubrir es la delantera. Hemos tenido deficiencias”.



Se conoce que el entrenador Ferrufino entregó a Cornejo una lista de ocho jugadores que ya no estarían en los planes para la temporada 2019: Alberto Antezana, Pablo Laura, Juan Pablo Sánchez, Darwin Lora, Vicedo, Alpire, Amílcar Velasco y Mijail Arnez.