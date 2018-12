Dakar 2019: Bolivia va con 10 competidores a los caminos peruanos







29/12/2018 - 10:19:37

La Razón.- El 7 de enero arranca una nueva edición del Rally Dakar, que en esta ocasión pasará solo por caminos de Perú. 343 corredores están inscritos para participar en la competencia que iniciará en Lima y terminará en la capital peruana el 17 del mismo mes. Diez pilotos bolivianos largarán en tres categorías: Motos, cuadriciclos y vehículos.



Amaury Sports Organization (ASO, por sus siglas en inglés), la organizadora de la competencia, última los detalles para la cuadragésima primera versión de la competencia en duro más importante del planeta.



Arena, dunas y desierto. He ahí lo que buscan los pilotos y equipos del Dakar y todo apunta a que el menú exclusivamente peruano que les espera el próximo mes de enero sabrá responder con contundencia a sus expectativas. Esa sensación da, al menos, a la luz de la respuesta colectiva a la llamada realizada a principios de año, cuando se anunció un recorrido que se concentra en tierras peruanas.



En total, 343 vehículos se darán cita en la línea de salida de Lima el próximo 7 de enero, todos ellos con la ambición de regresar a la capital 5.000 kilómetros después, 3.000 de ellos en especiales marcadas por una intensidad sin precedentes.



Los 10 bolivianos



El Team Bolivia está conformado por 10 pilotos, todos ellos con experiencia en el Dakar que van a la prueba cargados con la ilusión de terminar las 10 etapas y en lo posible clasificar en el top 10 de sus categorías.



Cuatro corredores participarán en motos, cuatro en cuadriciclos y dos en coches. La gran ausencia para esta edición es la del automovilista Marco Bulacia, que el año pasado terminó en la posición 14.



Entretanto Juan Carlos Salvatierra ajustó su rumbo cambiando las motos por cuadriciclos. Decidió incursionar esta categoría con el objetivo de conseguir nuevos logros en el rally.



Los hijos de Nosiglia van por todo



Con dos experiencias en el Dakar, Daniel y Wálter Junior apuestan por hacer podio en motos tras sus participaciones en 2017 y 2018. Ambos competidores anunciaron que integrarán el 2019 el equipo MEC HRC de Honda con asistencia profesional de la marca japonesa, un gran salto para los jóvenes corredores.



El Chavo Salvatierra apunta a ganar la competencia



Juan Carlos Salvatierra es el piloto boliviano con más experiencia en el Dakar, participó en ocho ediciones, todas ellas en motos, y ahora cambia de categoría para correr en cuadriciclos con la meta de ser el número uno. Correrá en una Barren Racer BR1.



Fabricio Fuentes con la motivación de siempre



El chaqueño volverá a subirse a su bólido en el Dakar 2019 esperanzado en mejorar sus anteriores participaciones. Corrió en cinco carreras y la del año pasado fue la más dolorosa. Tuvo que abandonar por un accidente que le ocasionó fracturas y una grave lesión en la espalda. Este año montará una KTM 450 Rally de 450 Cm3.



Wálter Nosiglia en su sexto Dakar



El “Lobo del desierto” vuelve a incursionar en un Dakar; será su sexta presencia motivado por volver a hacer podio como en 2015 cuando quedó en tercer lugar consiguiendo la mejor clasificación de un piloto nacional en la competencia y olvidar los abandonos de 2014 y 2017. Su bólido para esta ocasión será un quad Honda TRX700XX y estará asistido por el Team Mec de Honda.



Nogales, el guerrero que no se rinde



Danny Nogales es un piloto amateur que hizo noticia en sus tres participaciones en el rally compitiendo sin asistencia técnica. En 2018 vuelve a enfrentar los mismos desafíos, quiere por fin cruzar la meta final tras los abandonos en 2016, 2017 y 2018. Aspira a meterse entre los 50 mejores de las motos. Su máquina es una KTM Rally 2017 de 450 Cm3.



Los Martínez en el que podría ser su último Dakar



Leonardo Martínez y su hija Suany correrán nuevamente en los cuadriciclos del Rally Dakar en la que podría ser su última participación. En una entrevista con La Razón reconocieron que estudian la posibilidad de alejarse de las rutas tras el 2019. Leonardo compitió en cuatro carreras y Suany en dos. Ambos participarán en vehículos Can-Am Renegade.



Barbery vuelve con todo



Para Luis Barbery la prueba de 2019 es una revancha, tras su ausencia en 2018. Lleva seis Dakar disputados con tres arribos a la meta. En 2016 fue protagonista de una dramática escena cuando su vehículo quedó reducido a cenizas al cabo de la segunda etapa. Tiene ganas de volver a la meta en su Herrator Buggy.



Gutiérrez, un as del volante que quiere más éxitos



El piloto Alberto Gutiérrez, un experimentado y exitoso corredor nacional, vuelve al Dakar tras no asistir a la carrera del año pasado. Su premisa es volver a destacar como lo hizo en 2017 cuando acabó en la posición 16 de la general en autos, uno de los mejores sitiales bolivianos históricos en la categoría. Su vehículo para 2019 es un Volkswagen Amarok 4x4.