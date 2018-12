Articular un solo candidato busca el Conade







29/12/2018 - 10:08:23

El Día.- El Consejo Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) pedirá a los partidos políticos que inscribieron sus binomios para las elecciones primarias, que en un acto de renunciamiento se articulen en torno a un "candidato único", para hacer frente al Movimiento Al Socialismo.



Días atrás enviaron las cartas a los partidos opositores para convocarlos a la reunión con el fin de coordinar acciones rumbo a las primarias y enfocar el respeto al voto del 21F, donde el no a una nueva reelección de Evo Morales se impuso en las urnas en el país.



Acción. El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, miembro del Conade, manifestó que todas las organizaciones políticas: Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Unidad Nacional (UN), Movimiento Demócrata Social (MDS), Frente para la Victoria (FPV), Partido de la Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), excepto el Movimiento Tercer Sistema (MTS), aceptaron el llamado.



El exdefensor del Pueblo dijo que las reuniones serán en enero de 2019 y con base a estos diálogos se adoptará una posición de todas las organizaciones que componen el Conade. "Creemos que hay diferentes instancias para articular a la sociedad y los partidos políticos con el objetivo de defender por encima de todo la democracia", agregó Villena.



Posición. Consultado sobre si el Conade planteará que haya un partido único de oposición, Villena respondió: "Exactamente, que haya un candidato único que represente a todas las aspiraciones y la oportunidad histórica de reencauzar la democracia", comentó. "Queremos que ellos entiendan que estamos frente a un reto histórico, en la medida que estemos unidos y que haya una intencionalidad clara política de renunciar a cualquier cálculo político, para beneficiar a un partido (MAS) ese no es el camino", añadió Villena.



Para muchos analistas la participación de nueve partidos políticos lo único que logrará es nuevamente la dispersión del voto, lo que beneficiaría al partido gobernante en las elecciones de octubre de 2019; aunque otros consideran que la población emitirá un "voto útil" para no desperdiciar el valor de su voto.