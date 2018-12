Reforzarán protestas por el 21F desde enero de 2019







29/12/2018 - 10:07:13

El Diario.- Los partidos políticos coincidieron en que desde la primera semana de enero, reforzarán y fortalecerán las movilizaciones en defensa del resultado del Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016 (21-F). Activistas de plataformas, cívicos y movimientos sociales en algunas regiones del país a dos días de finalizar el 2018 continúan las huelgas de hambre y vigilias en protesta contra la habilitación del presidente Evo Morales.



Representantes del Movimiento Demócrata Social (MDS), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la alianza Comunidad Ciudadana (CC) coincidieron por separado en su compromiso de participar de acciones de hecho en defensa del 21F.



“Vamos a tomar una decisión sobre las elecciones Primarias hasta el 4 ó 5 de enero, primero será en cada departamento porque estamos haciendo evaluaciones políticas en esos niveles y luego será a nivel nacional”, informó Gonzalo Barrientos, secretario de organización del MDS.



El político aseguró que las decisiones de su partido serán resultado de consultas a las bases de militantes de Demócratas.



“El MDS no es solo una sigla, o no nos hemos prestado un partido o no nos hemos prestado un candidato; somos una estructura con mucha presencia en el territorio nacional, por eso somos una institución democrática debemos tomar una decisión de consenso, en la estructura municipal y departamental, no tomamos decisiones cupulares o elitistas”, afirmó.



En tanto, Ricardo Paz, jefe de campaña de la alianza CC, dijo que en ningún momento se dejó de tomar acciones sobre la defensa del 21-F, porque de forma constante hacen denuncias en foros internacionales, y en el país apoyando las movilizaciones en las calles contra la habilitación ilegal del Presidente y el Vicepresidente.



“Todo el tiempo hacemos la defensa del 21- F, no hemos abandonado en ningún momento más bien todo lo contrario denunciamos en todos los foros internacionales y además hemos plantado cara porque estamos ofreciendo una alternativa política al país, para justamente hacer valer el 21- F (con la candidatura de Carlos Mesa)”, indicó Ricardo Paz.



Son dos opciones claras que tiene CC en defensa del 21F: Lograr que Evo Morales y Álvaro García desistan de su “ilegal postulación”, o caso contrario, demostrar en urnas en las elecciones generales de octubre de 2019 que la población ya no los quiere en el Gobierno.



“La lucha ciudadana busca que Evo Morales y Álvaro García, desistan de su postura ilegal o caso contrario es ganarles el 27 de octubre del año 2019, en las Elecciones Generales, utilizaremos todas las vías y métodos legales y democráticas (…) hasta lograr el objetivo que no sean reelectas en sus cargos”, señaló Paz.



Por su parte, el jefe del PDC, Luis Ayllón, señaló que la solución ante esta forma ilegal de llevar a delante las Elecciones Primarias, será reforzando, desde la primera y segunda semana de enero, el pedido de renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



“Los vocales deben renunciar porque están transgrediendo lo que ellos mismos han aprobado y que la repostulación es ilegal. Nosotros vamos hacer lo que dice la Constitución y lo que dijo el pueblo el 21 de febrero en el referéndum donde el pueblo dijo” No” a la repostulación del Presidente y Vicepresidente”, manifestó Ayllón.



Al respecto el jefe del MNR. Luis Eduardo Siles, dijo que el 21-F es una lucha ardua que se debe continuar en las calles porque quedará como un hito para deslegitimar a un binomio que es ilegal y esto es un impacto negativo sobre el país, que el mismo Gobierno debe tomar conciencia de aquello.



“La oposición tiene una lucha ardua a nivel de las calles con el 21- F, porque si no se logra como un argumento suficiente, quedará ahí como un hito para deslegitimar un Gobierno y binomio (…) y no somos un país por debajo de los de África somos un país latinoamericano importante, y este circo le perjudica al país”, aseveró Siles.