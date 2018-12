Hospitales repletos contrastan con la exitosa prueba del SUS







29/12/2018 - 10:05:41

Los Tiempos.- Jhoselin Renjifo Rafael (48) fue una de las primeras personas en adscribirse al Sistema Único de Salud (SUS) en Cochabamba, ayer durante la prueba piloto de registro de este sistema que se realizó en el hospital Sebastián Pagador de la zona sur de la ciudad. El proceso duró menos de dos minutos y Renjifo se fue contenta. El sistema no falló y mostró su eficiencia, pero este panorama contrastó con lo que sucedía alrededor: salas de espera llenas, personas exigiendo atención médica pronta y colas en los consultorios, lo cotidiano en el subsistema público del país.



El SUS comenzará su periodo de inscripciones el 2 de enero hasta el 28 de febrero. El primer día hábil de marzo comenzarían las atenciones gratuitas en 1.200 prestaciones médicas que contempla este polémico seguro universal.



El Colegio Médico de Bolivia y los sindicatos de trabajadores de la salud pública (Sirmes) han rechazado este seguro porque aseveran que se trata de una medida electoral, ante las elecciones presidenciales de octubre de 2019, en las que Evo Morales buscará su cuestionada cuarta reelección. También aseguran que no hay personal ni infraestructura suficientes para atender a los más de 6 millones de personas que pasarán a tener seguro universal y que hoy no lo tienen.



Justamente esto se evidenció ayer en el simulacro de inscripción al SUS. En medio de la prueba, dos heridos llegaron al hospital y no había médicos en emergencia para atenderlos. Unas 50 personas esperaban en informaciones y al menos otras 30 estaban en las puertas de los consultorios.



El Gobierno asegura que la cantidad de médicos y la infraestructura serán ampliadas a medida que se complete la aplicación progresiva del SUS, prevista en cinco años. También afirma que en 13 años de gestión se duplicó la cantidad de nosocomios y de ítems, como en ningún otro Gobierno, según relató el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rodolfo Mena.



Los colegios médicos y Sirmes ratificaron el paro médico de 48 horas para el 3 y 4 de enero, exigiendo que “no se engañe” a la población con el SUS y que se aplique un seguro que sea sostenible.