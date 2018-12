Desde su creación, Comunicación presupuestó Bs 3.320 millones







29/12/2018 - 10:04:40

Página Siete.- Desde 2011, año en que se creó esa cartera, el Ministerio de Comunicación presupuestó 3.320 millones de bolivianos. Buena parte de los recursos fueron destinados a transmisiones gubernamentales y a la categoría “apoyo de estrategias comunicacionales”, según datos oficiales.



El 15 de febrero de 2011, el presidente Evo Morales, mediante decreto supremo, creó el Ministerio de Comunicación. Entonces, esa cartera de Estado nació con un presupuesto de 74.240.247 bolivianos, de los cuales gastó 65.148.138 bolivianos, lo que significó una ejecución presupuestaria del 88%, según el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal.



Al siguiente año, 2012, el presupuesto aprobado fue de 46.317.390 bolivianos, pero ese monto se “ajustó” a 150.850.398 bolivianos.



Desde su creación, el Ministerio de Comunicación incrementó su presupuesto anual de 74,2 millones de bolivianos (recursos que le fueron asignados en 2011) a 527 millones de bolivianos, que fueron presupuestados para 2019, según el Presupuesto General del Estado.



De acuerdo con la tabla de “Presupuesto institucional por categoría programática 2019”, esa cartera de Estado asignó 44,1 millones de bolivianos para servicios de la gestión administrativa; mientras que para el periódico Cambio presupuestó 16 millones de bolivianos. Para redes sociales el monto proyectado es de 618.598 bolivianos.



Según registros del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), en cinco meses de 2018, el Gobierno pagó 14,6 millones de bolivianos a cuatro empresas privadas por “servicios especializados” en redes sociales. La adjudicación más alta asciende a 8,8 millones de bolivianos y corresponde a la firma mexicana Neurona Consulting.



Página Siete llamó a la ministra Gisela López para conocer su versión sobre los recursos que recibe la entidad que dirige, pero no se tuvo éxito.



No obstante, el diputado Víctor Borda, del MAS, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, afirmó que los fondos proyectados para el Ministerio de Comunicación “se justifican”, porque son invertidos para que la sociedad se informe de los proyectos que ejecuta el gobierno del presidente Evo Morales.



“Los recursos están plenamente justificados. Sería reprochable si las transmisiones fueran estrictamente político-partidarias; por ejemplo, casi el 99% de las transmisiones hacen referencia a las obras que se ejecutan en el Estado Plurinacional. Se requiere publicidad”, justificó Borda, quien agregó que en los gobiernos de derecha no había “ni un ministerio de comunicación, porque no tenían ni una obra para entregar”.



El senador Arturo Murillo, jefe de bancada de Unidad Demócrata, sostuvo que los 3.320 millones de bolivianos “es un presupuesto que históricamente jamás se gastó para vender la imagen de un gobierno, peor la de un Presidente”, por lo que considera que “es un daño terrible a la economía de los bolivianos, sólo por el fin de mantenerse en el poder”.