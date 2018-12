Suman más sectores que piden cambios en gabinete de Evo







29/12/2018 - 10:01:06

Correo del Sur.- Al menos dos sectores sociales pidieron en las últimas horas la renuncia de tres ministros, acusándolos de mala gestión en el trámite de pago del segundo aguinaldo, mientras las reacciones a la decisión de la COB de marginarse de la CONALCAM fueron variadas ayer.



La Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH), la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), el Sindicato Médico y Ramas Afines de Potosí y la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), pidieron la renuncia, cambio y evaluación de algunos ministros que son parte del gabinete del presidente Evo Morales.



La COB solicitó la renuncia de los ministros de Economía, Mario Guillén; de Planificación, Mariana Prado; y de Trabajo, Héctor Hinojosa, por el conflicto en la modalidad de pago del segundo aguinaldo.



El máximo dirigente de la CONAMYPE, Humberto Baldiviezo, también se pronunció en la misma línea y dijo que esos ministros deberían renunciar o ser removidos. "Todo es una trampa, por moral ya deberían renunciar", sostuvo.



Acusó a los ministros de "engañar" al Presidente sobre el crecimiento económico y manifestó que la crisis para su sector se agrava por el doble aguinaldo, más aún porque el Gobierno no asumió una política de lucha contra el contrabando.



COB ACLARA SU POSTURA



La dirigencia de la COB puntualizó ayer que su distanciamiento de la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), como resolvió el jueves, no implica su alejamiento del "proceso de cambio" y menos su acercamiento a los partidos de la oposición.



“No hemos dicho de que nos estamos alejando del proceso de cambio, estamos haciendo un alto a eso para que el Presidente también evalúe y analice a ver qué está pasando con sus ministros, por qué en primer lugar no tomaron en cuenta a la COB”, afirmó el secretario de Organización de la COB, Nicanor Baltasar.



El dirigente aseveró que el proceso de cambio no es de los ministros, sino "evidentemente una conquista del pueblo boliviano" y que la marginación es una alerta al Gobierno “para que se sepa respetar también a la COB”, pero "hemos estado siempre y estamos con el proceso de cambio", manifestó.



Luego dijo: “No vayan a alegrarse los partidos de la oposición indicando que nosotros nos estaríamos alejando del Gobierno en el tema de no participar en las reuniones con el CONALCAM, que digan que estamos respaldando a los partidos neoliberales, esto no va a pasar”, afirmó



Por la mañana, legisladores de la oposición destacaron que la COB decidiera el jueves tomar distancia de la CONALCAM.



"Quiero felicitar porque recién ellos quieren recuperar la dignidad de los cobistas, la dignidad de los obreros. Recién ahora se dan cuenta de que sólo por unas cuantas pegas los que están arriba, los que están manejando la dirigencia cobista, están negociando algunas pegas con la dignidad de todos los obreros del país", afirmó, por ejemplo, el diputado Luis Felipe Dorado.



OTROS MINISTROS EN LA MIRA



Román Barrón, dirigente de la FUTPOCH, afirmó ayer en Sucre que "tenemos ministros que no respondieron" de manera adecuada a las demandas de las organizaciones, es el caso de los ministros de Trabajo, y de Educación, Roberto Aguilar.



Comentó que su sector realizó una serie de notas para coordinar con esos despachos, pero que nunca fueron respondidas. Señaló a los técnicos de los ministerios como corresponsables de los problemas que existen.



Asimismo, el Sindicato Médico y Ramas Afines de Potosí evaluó de manera negativa la labor del ministro del área, Rodolfo Rocabado.



"El Ministro de Salud se ha caracterizado por tener a gente que no conoce el sistema de salud. No sé si es salubrista, epidemiólogo o un paracaidista; no conoce el perfil epidemiológico de Bolivia, no conoce de qué mueren los bolivianos", cuestionó el dirigente Teófilo Blas.



El dirigente de la CUB, Max Mendoza, agregó que no se pueden plantear cambios sin que existan argumentos válidos, aunque a título personal declaró que existen varios ministros que debieran ser removidos, pero prefirió no adelantar nombres.



"Yo ya he pedido a la CONALCAM una reunión de evaluación, tengo varios nombres, pero no quiero sacarlo, porque se deben decir las razones. A principios de enero se podría realizar la evaluación", sostuvo.



Según la Constitución Política del Estado, es una atribución privativa del Presidente la decisión de cambiar o no a sus ministros.



Morales suele realizar cambios el 22 de enero, Día del Estado Plurinacional.



A principios de este año, la CONALCAM realizó sugerencias para cambiar a las autoridades, aunque no existieron remociones en el nivel de evaluación de las organizaciones.



2.343 empresas en todo el país pidieron prórroga para cancelar el segundo aguinaldo hasta marzo



El director General de Trabajo, Miguel Albarracín, informó ayer que 2.343 empresas pidieron una prórroga hasta marzo para pagar el segundo aguinaldo.



"Hay 2.343 solicitudes a nivel nacional para que se pueda entregar el pago del segundo aguinaldo hasta el 29 de marzo del 2019", informó a los periodistas.



Según la Resolución Ministerial 1373/18, para acceder a la prórroga, los empleadores debían presentar hasta el 28 de diciembre una solicitud justificando los motivos para la ampliación.



Albarracín explicó que de constatar que la empresa "faltó a la verdad" para pedir la prórroga, será sancionada con el pago doble de ese beneficio.



"Estamos actuando de buena fe, hacemos la verificación y si no hay relación con la nota que es como una declaración jurada y constatamos que ha mentido, entonces se inicia con las sanciones", sustentó.



Albarracín consideró que la cantidad de solicitudes para ampliar el plazo es reducida, en comparación a la cantidad de las empresas que están inscritas en el Registro Obligatorio de Empresas (ROE) del Ministerio de Trabajo, que superan las 22.000.



LISTA DE EMPRESAS



El portal web dobleaguinaldo.gob.bo publicó ayer una primera lista de proveedores autorizados para ser parte del pago del 15 por ciento del segundo aguinaldo en productos.



Entre las empresas que figuran en la lista se encuentran Cervecería Boliviana Nacional (CBN), Almanza, PIL, Faboce, Aurora, Vultexiber, Gustossi y Calzart Bolivia, entre otras.



El proceso de inscripción para las empresas inició el 20 de diciembre, a través de la plataforma digital dobleaguinaldo.gob.bo, y concluye el 2 de enero.



Los trabajadores del país podrán usar la "billetera móvil" desde el 2 de enero para emplear la fracción del segundo aguinaldo en la compra de productos nacionales.



El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, informó que hasta la fecha se registraron alrededor de 90 empresas en todo el país.



Esta gestión el Gobierno emitió el DS 3747 que establece nuevos criterios para el pago del segundo aguinaldo, añadiendo el tope de 15.000 bolivianos y el porcentaje de pago del 15% para productos nacionales, lo que provocó fisuras en la relación con la COB, que rechaza esas caraterísticas.