Exportaciones sin nuevos mercados







29/12/2018 - 09:33:54

El Diario.- Durante los últimos 13 años el sector privado mantuvo invariable los mercados internacionales en razón a la política económica del Gobierno que privilegió su accionar en el mercado interno. Ante este escenario es necesario conquistar nuevos nichos de mercado en Europa por su alta capacidad de consumo, tal como lo hicieron Perú, Colombia y otros países que firmaron acuerdos comerciales bilaterales, recomendó ayer Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce).



La exportación de quinua a China es un claro ejemplo de lo señalado. Fueron cuestiones políticas que primaron en el Gobierno la posible apertura del mercado del gigante asiático. El directivo del Ibce demandó apoyo para el sector no tradicional del país (sin gas ni minerales cuyo aporte a la economía se ha estancado en la reciente década, quedando su participación alrededor de 16 por ciento del PIB. Bolivia exporta al gigante asiático actualmente minerales en concentrados sin ningún valor agregado y acumuló más de 9.000 millones de dólares de déficit comercial solamente con China.



Este escenario también comprende el gas natural. Brasil y Argentina se mantienen como los compradores más importantes del hidrocarburo. El Gobierno no ha logrado diversificar las exportaciones del energético hacia otras naciones vecinas que requieren energía. Ambos países de demandantes ahora se transformaron en competidores por el éxito en el desarrollo de la producción petrolera interna, lo que llamará la reconfiguración del negocio del gas y del crudo al menos en la región.



EUROPA



Ante ese panorama preocupante, el directivo del IBCE dijo que como entidad privada recomendaron al Gobierno seguir los pasos de Ecuador, Perú, Colombia, Chile, México y los algunos países centroamericanos, los cuales suscribieron importantes acuerdos de asociación con la Unión Europea. Bolivia no ha ratificado el Sistema Generalizado de Preferencias con Europa, lo que puede dejar al país fuera de los circuitos y flujos del comercio internacional.



Es un mercado con altísimo poder de compra, el mayor importador del mundo; los 27 países que lo componen tienen poder adquisitivo nada despreciable, y se puede gozar de nichos de mercado con elevada capacidad de compra, según el experto en comercio internacional Gonzalo Vidaurre. "Allí se puede vender todo", sostuvo, Rodríguez al referirse al mercado europeo.



Un acuerdo en el marco de la Unión Europea, permitiría traer tecnología para mejorar la producción y la competitividad. Muchos países firmaron un acuerdo de asociación con la Unión Europea, y Bolivia se va quedando rezagada, advirtió el ejecutivo del Ibce.



Pero Bolivia sigue enclaustrada en el mercado interno cuando la crisis del auge económico comenzó a tocar las reservas del Banco Central, lo que obligó al Gobierno a triplicar el endeudamiento externo como nunca ocurrió en la historia económica del país.



PRODUCCIÓN CON POCO VALOR AGREGADO



El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Wilfredo Rojo, reconoció que todavía no se avanzó mucho en el desarrollo de productos con valor agregado con miras a incursionar en los mercados internacionales, sin embargo es de la opinión que se debe avanzar en el tema.



Destacó el inició de la exportaciones de quinua a China, así como soya, pero expresó sus reparos, ya que la venta de estos productos al mercado asiático siguen siendo primario, es decir sin valor agregado y es por ello que hay trabajar en ese acápite.



El gerentedel Ibce Gary Rodríguez, dijo que el Gobierno aclaró al sector soyero que la apertura del mercado chino no sólo contempla grano, sino también productos derivados, como torta, harina, aceite, entre otros.



Sin embargo, la venta está condicionada a la disponibilidad de la oferta y a la calidad de la oleaginosa que estaría garantizada, y asimismo a los precios, que sean competitivo frente a terceros.



En relación a la competitividad, Rodríguez señaló que la acreditación de los puertos Jennefer, Gravetal y Aguirre en la hidrovía Paraguay - Paraná, permitirán transportar soya al mercado asiático mediante el océano Atlántico y en condiciones competitivas. Otras alternativa que debe estudiarse es mediante Porto Velho, Brasil.