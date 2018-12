2do aguinaldo: Sepa qué productos puede adquirir con el 15% del pago







29/12/2018 - 09:32:42

Los Tiempos.- Cerveza, cerámica, frazadas, chocolates, fideos, prendas de cuero, lácteos, cilindros metálicos, vino, entre otros productos podrán ser adquiridos por los trabajadores con el 15 por ciento de su segundo aguinaldo.



El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural publicó ayer en la web dobleaguinaldo.gob.bo la lista de 52 empresas que hasta el momento se registraron para ofrecer sus productos que serán adquiridos a través de una billetera móvil a partir del 2 de enero.



Entre las empresas están la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), PIL Tarija S.A., Calzart Bolivia, la Fábrica Boliviana de Cerámica S.R.L. Faboce Ltda., Industrializadora de Cacao de Exportación S.R.L. Incadex S.R.L, Unilever, etc.



Las empresas comenzaron a registrarse desde el pasado jueves 20 de diciembre mediante la plataforma digital como proveedores de productos bolivianos. El registro puede realizarse hasta el 2 de enero en el portal digital.



Los interesados deben inscribir el Número de Identificación Tributaria (NIT) y otros datos. Además, deben brindar información de los productos de origen boliviano que comercializan o producen.



Los trabajadores del país podrán usar la billetera móvil desde el 2 de enero para emplear la fracción del segundo aguinaldo en la compra de productos nacionales.



El pasado jueves, el congreso de emergencia de la Central Obrera Boliviana (COB) determinó romper su relación con la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) y convocó a un congreso extraordinario en la primera quincena de enero para definir su postura política, después de no lograr ningún acuerdo con el presidente Evo Morales sobre el pago del segundo aguinaldo.



La determinación de la COB surge después de la reunión que sostuvo con el presidente Morales y los ministros de Economía, Mario Guillén; de Planificación, Mariana Prado, y de Trabajo, Héctor Hinojosa. En la misma no se alcanzó ningún acuerdo.



En esa línea, el representante de la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype), Humberto Baldiviezo, ratificó ayer que su sector no puede pagar el segundo aguinaldo y anunció que en un ampliado evaluarán si continúan apoyando al presidente Evo Morales.



“Para dar una posición política tenemos un ampliado nacional (a realizarse) la segunda semana de enero para sacar una resolución y un planteamiento hacia el Gobierno, de cómo se encuentran las Mypes, ahí se verá si se sigue o se quita el apoyo al Presiente (Evo Morales)”, dijo Baldiviezo.



Prórrogas



El director general de Trabajo, Miguel Albarracín, informó que a horas del cierre del plazo, 2.343 empresas pidieron una prórroga hasta marzo para pagar el segundo aguinaldo.



Según la Resolución Ministerial 1373/18, para acceder a la prórroga, los empleadores debían presentar hasta el 28 de diciembre una solicitud justificando los motivos.



La cantidad de las empresas que están inscritas en el Registro Obligatorio de Empresas (ROE) del Ministerio de Trabajo supera las 22.000.