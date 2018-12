Empresarios y Gobierno se unen para desarrollar terminal en Puerto Busch







29/12/2018 - 09:25:16

El Deber.- Puerto Busch se hará realidad. Fuentes del sector empresarial y el municipio de Puerto Suárez confirmaron que para este 31 de diciembre el presidente Evo Morales y los privados firmarán un acta de compromiso de acción estratégica para construir la terminal portuaria, con un costo estimado de $us 200 millones.



A esta inversión se suman $us 500 millones para la construcción de accesos, consistente en ramal ferroviario y una carretera, informó Sebastián Suárez, alcalde de Puerto Suárez.



Hasta la fecha, según las fuentes consultadas, la rúbrica de este documento es lo más concreto que se hizo para desarrollar este proyecto, que dará un acceso soberano a Bolivia al océano Atlántico.



La elaboración del documento demandó varias reuniones entre empresarios y tres ministerios: el de Planificación, Obras Públicas y el de Gobierno.



Justamente, la cabeza de esta cartera de Estado, Carlos Romero, fue el nexo para que se viabilice la firma del memorándum, que se hará el lunes.



Entre los principales puntos de este acuerdo se establece que el Estado construirá los accesos para llegar hasta Puerto Busch. Por su parte, los empresarios conformarán un consorcio para desarrollar inversiones y, en coordinación con el Gobierno, invertir en la construcción de un puerto multipropósito.



Otro punto vital del documento establece que el Gobierno central realizará un estudio de factibilidad para determinar el costo total de la infraestructura y los accesos al puerto.



Desde el sector privado no quisieron manifestarse sobre el tema o dar cifras sobre la obra. Pero se supo que la Alianza Público Privada (APP) será similar a la que se hizo para el desarrollo de la producción del etanol.



Regalo de Año Nuevo



Este anuncio llena de algarabía a Puerto Suárez, lugar donde se encuentra ubicada la zona donde se construirá Puerto Busch.



“Es un regalo por Año Nuevo”, afirmó Sebastián Suárez, alcalde de ese municipio.



El burgomaestre participó en las reuniones entre el Gobierno y los inversionistas, en las que se definieron los lineamientos del proyecto. “Estamos trabajando en la cuestión logística para que el empresariado y el Gobierno, firmen esta acta”, afirmó.



Sobre los montos de inversión, dijo que los $us 200 millones serán para construir una terminal mayor en Puerto Busch.



La autoridad explicó que hasta junio de 2019 los estudios de factibilidad estarán listos, para que hasta el final de esta gestión arranquen los trabajos.



Agregó que los principales inversionistas privados son los mismos que han hecho inversiones en los puertos asentados en el canal Tamengo y que en octubre recibieron categoría de terminales internacionales.



En la actualidad, Bolivia accede a aguas internacionales por dos vías. Una es a través de puertos chilenos, en el océano Pacífico, y por el Atlántico se conecta por tres puertos nacionales asentados en el canal Tamengo, que conecta con la hidrovía Paraná-Paraguay, por donde se mueven cerca de 1,7 millones de toneladas de carga comercial.