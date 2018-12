Fusión de opositores en perspectiva 2019







29/12/2018 - 08:48:00

El Diario.- El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) que el pasado jueves proyectó la idea de formar un solo bloque opositor, anunció que desde ayer inició contactos y prevé hacer reuniones con partidos políticos, con miras a las Elecciones de 2019.



La información fue proporcionada por Rolando Villena, miembro del Conade, quien indicó que la intención es que después de fin de año haya reuniones primero individuales con cada partido y luego hacer un encuentro conjunto. Señaló que debe tenerse una definición ante de las Elecciones Primarias, según publicó la agencia Erbol.



El exdefensor afirmó que existe “muy buena” predisposición de todos los partidos para las conversaciones, exceptuando el Movimiento Tercer Sistema, de Félix Patzi.



Adujo que los candidatos deben entender que “se está frente a un reto histórico, ante el cual debe existir la intencionalidad de renunciar a todo cálculo político, para hacer una sola ‘muralla’ que impida el paso al binomio oficialista, y que reencauce la democracia”.



Villena agregó que se tratará también temas como la Ley de Organizaciones Políticas, y las Elecciones Primarias, que en su criterio no tendrían razón de efectuarse.



En tanto, el presidente Evo Morales anunció ayer que el Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) no utilizará recursos del Estado, asignados para la campaña electoral y las elecciones 2019. Estas declaraciones las realizó durante el congreso ordinario del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), cumplido en el municipio de Irupana.



“Nosotros, hermanas y hermanos, en las Elecciones Primarias no vamos a usar la plata del pueblo boliviano, esa es nuestra conducta (...). Aquí (dentro del MAS-IPSP) es más de conciencia y de compromiso, no es una cuestión de prebenda”, manifestó Morales, según reflejó la agencia estatal Abi.



El partido de Gobierno se vio debilitado con la intención de la Central Obrera Boliviana (COB) de retirarle su apoyo a una eventual reelección y porque también varios sectores le reclaman por el impacto negativo del doble aguinaldo.