Vocal: Renuncias de partidos a propaganda no implican ahorro





29/12/2018 - 08:44:46

Correo del sur.- Emulando a las fuerzas de oposición que se anticiparon en rechazar el uso de propaganda gratuita en medios estatales de cara a las primarias del próximo mes, el presidente Evo Morales anunció ayer que el oficialismo tampoco usará esos espacios.



"Nosotros en las elecciones primarias no vamos a usar plata del pueblo boliviano, hemos practicado, esa es nuestra conducta, aquí es más de conciencia, de compromiso, no una cosa de prebenda", afirmó desde Irupana (La Paz) el Primer Mandatario.



Cada vez con más recurrencia, el canal estatal BoliviaTV transmite cuanta entrega de obra y actividad cumple el Presidente; y normas aprobadas durante su Gobierno obligan a medios privados a formar una cadena para transmitir en vivo sus discursos en algunos casos.



Ayer, la máxima autoridad nacional recordó que antes los partidos políticos recibían dinero del Estado para sus campañas, pero el oficialismo devolvió los recursos y en las últimas gestiones se creó un bono con esos fondos para personas con discapacidad.



"Ellos dicen que no recibirán para campaña plata del Estado, nosotros rechazamos, hay que refrescar la memoria, en 2002, cuando por primera vez participamos, no necesitamos plata del Estado, hemos devuelto más de un millón de bolivianos, en 2005 nuevamente hemos devuelto y para la Asamblea Constituyente no usamos la plata del Estado y en los últimos años hemos decidido que esa plata, aprobada por la derecha, vaya a hermanos con discapacidad, ahora ellos tienen bono", agregó.



En los últimos días, la alianza Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, el MNR de Virginio Lema, UCS de Víctor Hugo Cárdenas y “Bolivia dice No” de Óscar Ortiz, anticiparon que no utilizarán los espacios para propaganda ofrecidos por el ente electoral, al considerar que los comicios son innecesarios por existir binomios únicos en cada partido.



El candidato presidencial del Movimiento Tercer Sistema (MTS) y Gobernador de La Paz, Félix Patzi, afirmó que su tienda política sí hará uso de los espacios cedidos en medios estatales.



“Como desaprovechar eso, el espacio que tenemos para hacer conocer nuestro movimiento, para hacer conocer nuestra ideología, nuestros candidatos. (…) Son los espacios que emite el Tribunal (Electoral) por sorteo y (que vamos a aprovechar)”, manifestó.



El financiamiento estatal a los partidos fue repuesto este año gracias a la Ley de Organizaciones Políticas, propuesta por el Órgano Electoral y aprobada con polémicos cambios por la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa.



El jueves, al conocer por los medios las solicitudes de varias fuerzas políticas de renunciar a propaganda gratuita, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, dejó para la reunión de Sala Plena de la primera semana de enero el tratamiento de ese asunto.



Según medios de comunicación de La Paz, el MAS había previsto un presupuesto de Bs 1 millón para su campaña, que proviene de aportes de "1 bolivianito" de sus militantes. A la fecha, el oficialismo cuenta con 991.092 inscritos, informó recientemente el TSE.



El Reglamento Específico de las Primarias establece que los binomios habilitados “podrán acceder a propaganda electoral gratuita en medios de comunicación del nivel central del Estado” que estará regido por un “Plan de difusión” administrado por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).



PRECESIÓN DESDE SUCRE



El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Gunnar Vargas, aclaró ayer que la contratación de propaganda gratuita que le corresponde a los distintos partidos y organizaciones que son parte de las elecciones primarias no tiene costo alguno, ya que se la realiza a través de medios estatales que no reciben ningún pago por la difusión de las mismas.



Según Vargas, el hecho de que algunos binomios renuncien a la propaganda no significará ningún tipo de ahorro para el Estado, y sólo incidirá en que el medio tenga más espacio libre para ofrecerlo comercialmente.



“Aclarar que esto (la propaganda gratuita) es en medios del Estado, si (los partidos) renuncian no significará un ahorro al Estado (…) si renuncian permitirán que los medios usen el espacio en fines comerciales, pero no es un ahorro”, puntualizó.



Órgano Electoral sorteó el orden para propaganda



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) sorteó ayer el orden en el que aparecerá la propaganda de las agrupaciones políticas para las inéditas elecciones primarias, pese a que muchas comunicaron que no harán uso de esos espacios en medios estatales.



Los resultados determinaron que la asignación sea la siguiente: “Bolivia dijo No” 1, Frente para la Victoria (FPV) 2, MNR 3, UCS 4, MAS 5, Comunidad Ciudadana 6, PDC 7, Movimiento Tercer Sistema 8 y PAN-BOL 9.



"De acuerdo con el Calendario Electoral, la difusión de la propaganda electoral gratuita se realizará entre el 7 y el 23 de enero del 2019. Para ello, las organizaciones políticas y alianzas que participan, hasta el 3 de enero deberán remitir al TSE el material que difundirán –spots, cuñas o diseño para medio impreso– para que, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), se elabore el plan de difusión correspondiente", detalla un comunicado del TSE.



Según el Órgano Electoral, en el sorteo estuvieron delegados del MNR, PAN-BOL, UCS, MTS, PDC y MAS, es decir que faltaron los representantes de “Bolivia Dice No”, FPV y Comunidad Ciudadana.