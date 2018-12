Evo promete no usar plata del pueblo, pero gastará Bs 20 millones en viajes





29/12/2018 - 08:42:46

Los Tiempos.- El presidente Evo Morales prometió ayer que no usará los recursos del pueblo en las campañas de elecciones primarias y generales de 2019; sin embargo, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2019 destinó 20.322.858 bolivianos a la gestión del avión presidencial que es usado por el mandatario Evo Morales para sus distintas salidas al y interior del país, además de 120 millones para la transmisión de sus actos, entre otros ítems, criticaron legisladores y analistas.



“Nosotros, hermanas y hermanos, en las elecciones primarias no vamos a usar la plata del pueblo boliviano, ésa es nuestra conducta (…). Aquí (en el MAS) es más de conciencia y de compromiso, no es una cuestión de prebenda”, aseguró el mandatario en la inauguración del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) en el municipio de Irupana.



El Mandatario y polémico candidato a la cuarta repostulación aseguró que su partido no usará los recursos de propaganda gratuita destinados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a los partidos habilitados para las elecciones primarias. De esta manera, el oficialismo se sumó a las organizaciones como Comunidad Ciudadana (CC), Movimiento Nacionalista



Revolucionario (MNR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Bolivia Dice No (21F), que decidieron renunciar a la propaganda pagada. Los cuatro opositores argumentaron que se trata de un proceso electoral innecesario y un gasto insulso porque sólo hay binomios únicos sin competencia electoral.



Morales aseguró que su partido no usó en ninguna elección los recursos del Estado para su campaña.



Sin embargo, la oposición aseguró que la “campaña” del MAS se realiza todo el año con el uso de recursos del Estado, en las transmisiones, viajes, conciertos y entregas de obra que se realizan bajo la imagen del presidente Evo Morales.



El candidato de UCS y exvicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, aseguró que Morales hace demagogia y que en 13 años sólo usó el Estado para su campaña.



“¡Demagogia pura y mentira! ¡Evo, durante 13 años, hace campaña con dinero, recursos y bienes públicos! Cree que el Estado es su partido y su propiedad”, publicó el exvicepresidente en la red social de Twitter.



Según datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), en 2018, el Ministerio de Comunicación gastó más de 100 millones en transmisiones de actos de Morales. Para este 2019, se presupuestaron 120 millones de bolivianos.



En cuanto a viajes, los más de 20 millones presupuestados para 2019 se deben sumar a otros que no están especificados, como el uso de helicópteros y otras naves del Estado.



Al respecto, el jesuita Sergio Montes publicó: “La inocentada (o mentira) del año: Evo dice que para las primarias no va a usar plata del pueblo. ¿De dónde saldrá platita entonces para sus viajecitos, transmisiones en BTV, conciertitos, etc.? No faltará quien diga que eso es gestión. 13 años vive en campaña con plata del pueblo”.