Colombia: Nuevo Permiso de Tránsito Temporal beneficia a venezolanos







28/12/2018 - 19:14:07

VOA.- Migración Colombia anunció que aquellos ciudadanos extranjeros que necesiten dirigirse a otros países podrán obtener un permiso de tránsito temporal, el cual comenzará a expedirse a partir del 27 de diciembre, según lo anunció Christian Krüger Sarmiento, director general de la autoridad migratoria.



El permiso se expedirá, únicamente, cuando el extranjero necesite pasar por Colombia para tomar una conexión, otro medio de transporte, ir a otro país o regresar al de origen.



La medida se toma para mantener una migración ordenada y segura dentro del territorio nacional.



Según el comunicado de Migración Colombia, Krüger afirmó que "continuamos trabajando en herramientas que nos permitan atender las dinámicas migratorias actuales y en ese orden de ideas, tal y como lo anunciamos hace aproximadamente un mes en la ciudad de Cúcuta, a partir de este 27 de diciembre, los ciudadanos extranjeros que necesitan hacer tránsito por Colombia para llegar a terceros destinos, lo podrán hacer obteniendo su Permiso de Tránsito Temporal en el Puesto de Control Migratorio por el que ingresan al país".



Incluso, añadió, si no tienen pasaporte, lo que beneficia a los ciudadanos venezolanos; solo deben presentar el documento de identificación y "expedir la Tarjeta Andina Migratoria".



Quince días calendario es el tiempo de vigencia del permiso, que se cuenta a partir de su fecha de expedición y no es prorrogable.



Krüger aclaró que el documento no reemplaza la visa para ingresar a Colombia y que "el Estado colombiano mantiene la facultad discrecional para autorizar el ingreso o tránsito de los ciudadanos extranjeros por su territorio".



"Con la expedición de este nuevo Permiso de Tránsito Temporal, buscamos disminuir, aún más, la irregularidad en materia migratoria", agregó.



El permiso se suma a otras herramientas migratorias como el Permiso Especial de Permanencia (PEP) que autoriza a los venezolanos a estar en Colombia hasta por dos años y la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) que les permite entrar y salir a las ciudades de la frontera binacional de 2.219 kilómetros.



“Estas herramientas no solo nos permiten identificar a los extranjeros que entran o salen del territorio nacional o se encuentran dentro del mismo, sino que además nos ayuda a garantizar la seguridad de los migrantes que ya no van a tener que pagar altas sumas de dinero o poner sus vidas en riegos para poder hacer tránsito por Colombia”, explicó.



Según Reuters, en Colombia hay más de 1,1 millón de venezolanos, un número que no deja de crecer ya que a diario llegan aproximadamente unos 3.000 más. El gobierno colombiano estima que la cifra podría llegar a 4 millones para 2021, lo que le costaría unos 9.000 millones de dólares.



De la totalidad de venezolanos que se encuentran en Colombia, 633.743 están en forma regular, es decir con visa o un permiso temporal; 172.711 están en proceso de regularización y 296.432 están en forma irregular, según Migración Colombia.