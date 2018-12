El MAS-IPSP no utilizará recursos del Estado para campaña electoral





28/12/2018 - 19:01:21

Irupana, (ABI).- El presidente Evo Morales anunció el viernes que el Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) no utilizará recursos del Estado asignados para la campaña electoral y elecciones 2019.



El jefe de Estado hizo ese anuncio al inaugurar el congreso ordinario del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) en el municipio de Irupana.



"Nosotros, hermanas y hermanos, en las elecciones primarias no vamos a usar la plata del pueblo boliviano, esa es nuestra conducta (...). Aquí (dentro del MAS-IPSP) es más de conciencia y de compromiso, no es una cuestión de prebenda", manifestó.



De esa manera, el mandatario criticó a partidos políticos de la oposición que en los últimos días decidieron renunciar a la asignación de recursos públicos para participar en las elecciones primarias del 27 de enero venidero, después que ellos mismos exigieron los recursos del Estado para financiar su campaña electoral.



La alianza Comunidad Ciudadana (CC) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) renunciaron a los recursos estatales argumentando que se trata de un gasto "dispendioso e innecesario".



Morales recordó que desde que el MAS-IPSP participó por primera vez en una elección general, en 2002, no utilizó recursos públicos y, por el contrario, los devolvió a las arcas del Estado.



"Algunos partidos de derecha plantean que no aceptarán plata del Estado, les recordamos que, en los últimos años, no hemos necesitado utilizar plata del Estado para nuestras campañas, la hemos destinado para al bono de discapacidad", agregó Morales, candidato del oficialismo para las elecciones generales de octubre de 2019.