El IBCE pide a la COB dar certidumbre para las inversiones y crecimiento del país







28/12/2018 - 18:56:33

La Paz, (ABI).- El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) pidió el viernes a la Central Obrera Boliviana (COB) dar certidumbre para las inversiones y el crecimiento económico nacional, a propósito del conflicto por el pago del segundo aguinaldo y declaraciones de dirigentes que amenazan con alterar la estabilidad social y productiva del país.



El jueves, la COB rechazó el tope de 15.000 bolivianos que fijó el Gobierno para el pago del segundo aguinaldo, la entrega del 15% de ese beneficio en productos nacionales y el plazo hasta el 29 de marzo para cancelar el resto para no afectar las inversiones privadas.



"Llamamos a la reflexión y esperamos de la COB una actitud sensata y una actitud responsable", dijo a los periodistas el gerente del IBCE, Gary Rodríguez.



Algunos dirigentes de la COB manifestaron que el ente matriz de los trabajadores tomará distancia del Gobierno en caso de que el doble aguinaldo no sea cancelado a todos los trabajadores hasta el 31 de diciembre, además de condicionar el apoyo electoral al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2019.



"No se puede estar acorralando, no se puede estar amenazando, condicionando apoyo. En un país que lo que más se necesita es certidumbre, confianza para poder crecer", enfatizó Rodríguez.



En el Directorio del IBCE están representantes de las cámaras Agropecuaria del Oriente (CAO), de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), entre otros.