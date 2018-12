Juez rechaza proceso abreviado y envía a la cárcel al activista involucrado en destrozos al TDE: Santa Cruz







28/12/2018 - 18:52:06

Santa Cruz, (ABI).- El fiscal de materia, José Parra, informó el viernes que la juez segundo de Instrucción Cautelar de Santa Cruz determinó detención preventiva para el activista, Julio César Saucedo, que fue identificado como uno de los autores del incendio del Tribunal Electoral Departamental (TED) y rechazó someterlo a un proceso abreviado.



"No ha aceptado, el Ministerio Público demostró que la participación del imputado Julio César Saucedo es diferente a los otros imputados, porque se lo observa cuando está encendiendo una mecha y posterior a ello ingresa al interior del edificio de la Corte y procede a prender papeles en el interior", informó a los periodistas.



El 11 de diciembre pasado, una marcha de universitarios se saldó con destrozos al edificio del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, entre otras infraestructuras de instituciones públicas, en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, para las elecciones de 2019.



Explicó que los investigadores consideran que Saucedo no sólo fue uno de los autores materiales de ese ataque, sino que planificó el mismo con anticipación, además instigó a otros manifestantes a llevar adelante los actos violentos y por esa razón no se aceptó el proceso abreviado que le hubiera permitido tener una condena mínima.



El edificio del TDE fue afectado en más de un 90% según el informe oficial, cuya perdida de material y mobiliario el daño supera los 6,1 millones de dólares.



Por esos hechos también continúan detenidos Edson Antelo y el concejal de La Guardia, Fernando Subirana, que al igual que Saucedo, deben esperar el juicio penal en su contra por los destrozos ocasionados contra bienes del Estado.