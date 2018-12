IBCE asegura que Bolivia tiene capacidad para crecer al 7% en los siguientes años







28/12/2018 - 13:20:38

La Paz, (ABI).- El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, aseguró el viernes que el país tiene la capacidad productiva para crecer al 7% en los siguientes años.



"Nosotros no creemos que se pueda crecer al 4,5 por ciento, al 4,7 por ciento solamente", dijo en una conferencia de prensa en La Paz.



Rodríguez señaló que el desafío del Gobierno y los empresarios para el 2019 es aumentar o mejorar las inversiones para potenciar el aparato productivo y la capacidad industrial que tiene el país.



"Quisiéramos que esto se haga una agenda nacional como un desafío para el sector privado y sector público, de crecer al 7 por ciento por lo menos. Se lo puede hacer", aseguró.



Las estimaciones del IBCE sobre la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) se sustentan en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), subrayó Rodríguez al detallar que en 1951 el país creció 7,05%; en 1966 un 7,01%; en 1968 un 7,18%; en 1972 un 7,86% y en 1975 un 7,91%.



"Si en un momento donde no teníamos la espalda económica, no teníamos el aparato productivo como el que contamos hoy día, no teníamos el mercado interno, no teníamos mercados externos y ahora crecimos por qué no podemos crecer al 7 por ciento. Esa debe ser la agenda a partir de hoy día", remarcó.



Rodríguez añadió que para llegar a esa meta se necesita mayor inversión público-privado, potenciar las exportaciones y reducir las importaciones, además debe comenzar con el uso de la biotecnología y potenciar el mercado de los biocombustibles.



"No hay secreto en la economía, para crecer o tiene que subir el consumo o tiene que subir la inversión privada o pública o tiene que subir el gasto público o aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones. Y en este aspecto nosotros estamos proponiendo desde el Estado políticas selectivas de promoción de exportaciones y políticas competitivas de sustitución de importaciones", aseveró.



La economía boliviana creció a un ritmo de 4,9% en promedio entre 2006 y 2017, periodo en el que más de 3 millones de personas salieron de la pobreza y pasaron de la clase baja a media, según el Ministerio de Economía.



Este año, la proyección oficial de crecimiento es de 4,7% por el dinamismo del mercado interno, la inversión pública y el buen momento del sector agropecuario, financiero, la industria manufacturera, el transporte, el comercio y la producción de hidrocarburos y minerales.