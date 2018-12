Opositores reconocen que existe un débil movimiento en defensa del 21F







28/12/2018 - 12:13:47

Opinión.- Los diputados Gonzalo Barrientos y José Carlos Gutiérrez (UD) responsabilizaron al Gobierno por el débil movimiento en defensa del voto del 21F y el "adormecimiento" de la ciudadanía.



Barrientos sostiene que el Gobierno ha logrado someter a los dirigentes de las organizaciones sociales las que han perdido su voz crítica y contestaría a la administración gubernamental.



"Por eso hay una debilidad, porque las organizaciones están en manos del régimen y eso desmoviliza", declaró el diputado Barrientos, al señalar que la COB y las otras organizaciones se han convertido en "apéndices del poder".



Precisó que el Movimiento Demócrata Social no ha coordinado las acciones que se vienen implementando como piquetes de huelga de hambre o vigilias, para exigir el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.



No obstante consideran que son medidas nobles con el objetivo de "recuperar la democracia" y la vigencia del estado de derecho.

Por su parte, el diputado Gutiérrez atribuyó la disminuida movilización en contra de la repostulación del presidente, Evo Morales y del vicepresidente, Álvaro García Linera a un "adormecimiento" de la ciudadanía.



"El pueblo de Bolivia está adormecido por las mentiras del Gobierno, por el engaño permanente, por estas encuestas y datos económicos mentirosos", sostuvo.



Instó a la población a asumir su responsabilidad ineludible de cara al país que dijo No a la repostulación de los mandatarios, porque el 21 de febrero de 2016 el 51 por ciento rechazó la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado en un referéndum.

La diputada Valeria Silva (MAS) manifestó que en el país se respetan las garantías constitucionales en un Estado democrático.



"No creemos que valgan la pena con estos mecanismos que si bien son legítimos, aunque no solicitan nada de lo que actualmente esté garantizado en términos de derechos", sostuvo.