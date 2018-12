El TSE contratará 11.165 servidores eventuales para las primarias







28/12/2018 - 12:05:03

La Razón.- A 21 días de ser posesionado, el nuevo vocal titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Edgar Gonzales, conversó con La Razón de varios temas, entre ellos, sobre los 11.165 servidores eventuales que contratarán para las elecciones primarias de 2019.



“Son 3.778 notarios electorales en el país y 7.387 secretarios técnicos, son dos tipos de servidores públicos que vamos a contratar eventualmente, 11.165 en total, quizá sea uno más o uno menos, pero serían más de 11.000 ciudadanos que colaborarán como parte del TSE y que van a garantizar las primarias”, dijo Gonzales.



El vocal fue posesionado el 7 de diciembre. Es abogado y ocupó el cargo de director del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Cochabamba en la gestión de Wilfredo Ovando y fue removido de ese puesto cuando Antonio Costas se hizo cargo del Serecí nacional.



Respecto a los comicios del 27 de enero del próximo año, explicó que se calculó que las organizaciones asignarían 55.409 delegados titulares. “Eso es un tema del partido, tienen un plazo para acreditar, y si no (...), lo que se determinó en Sala Plena es que la votación se realice con los delegados que existan esperando hasta las 09.00, porque los que van a garantizar son los secretarios técnicos que van a manejar el tema de la acreditación para dar la papeleta de votación y la lista”, sostuvo Gonzáles.



Según el calendario electoral, se publicará la nómina de delegados de mesa designados por los partidos el 8 de enero. Mientras que la capacitación de delegados de mesa de sufragio de cada partido será desde el 12 de enero hasta el 26 de ese mismo mes.



Son 258 asientos con 336 recintos electorales habilitados en Chuquisaca; en La Paz 561 asientos con 885 recintos; en Cochabamba 358 asientos y 577 recintos; en Oruro, 146 asientos y 247 recintos; en Potosí, 331 recintos y 426 recintos; en Tarija, 181 asientos y 251 recintos; en Santa Cruz, 353 asientos y 759 recintos; en Beni 99 asientos y 178 recintos; y en Pando, 73 asientos y 92 recintos.



De acuerdo con una publicación del portal web Fuente Directa, un asiento electoral es el lugar en el que se establece el ejercicio del sufragio, compuesto por notarías, recintos y mesas electorales. En tanto, que el recinto es el ambiente ubicado en un asiento electoral, donde se instalan una o varias mesas electorales de sufragio.



El Estado destinó Bs 26,9 millones al Órgano Electoral para que administre los comicios de enero en los que participarán nueve binomios únicos. “Las primarias se desarrollarán, nosotros solo cumplimos la ley”, afirmó el vocal Edgar Gonzales.



CC y MNR renuncian a recursos de campaña



El candidato Carlos Mesa ratificó ayer que la alianza política que lo postula, Comunidad Ciudadana (CC), no realizará ninguna campaña con miras a las elecciones primarias y renunció a los recursos públicos destinados a ese propósito. Similar decisión asumió el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).



El lunes 24, La Razón informó que seis de los nueve frentes habilitados para los comicios del 27 de enero de 2019 iban a abstenerse de hacer campaña. El Movimiento Al Socialismo (MAS) informó que gastará Bs 1 millón y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) aún se organiza; mientras que Unidad Cívica Solidaridad no tomó ninguna determinación.



“Los resultados electorales de las primarias ya están previamente definidos (...). Resulta por ello un gasto dispendioso e innecesario por parte del Estado la utilización de cualquier recurso que podría aprovecharse en la adquisición de bienes, realización de obras o prestación de servicios con impacto social positivo”, señala la carta de Mesa dirigida al Tribunal Supremo Electoral (TSE).



El jefe del MNR, Eduardo Siles, firmó una nota similar y pidió usar el dinero para enfrentar el cáncer.



La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, dejó a la Sala Plena fijar una posición sobre este tema.