Opositores analizarán si irán cinco o toda su militancia a votar en las primarias







28/12/2018 - 12:03:14

El Día.- Las organizaciones políticas analizarán la modalidad de su participación en las elecciones primarias, para determinar si van cinco o toda su militancia a votar por los binomios únicos registrados en los partidos políticos.



La organización política "Bolivia dice No" de los Demócratas aún no decidió cómo va a participar en sus elecciones internas el próximo 27 de enero de 2019, el diputado Gonzalo Barrientos manifestó que en enero la dirigencia tomará una decisión.



"En una participación de las elecciones primarias no hay ningún problema de demostrar la fortaleza que tenemos. Vamos a analizar a nivel de la dirigencia", declaró el legislador, al sostener que es el único partido con capacidad de poner "freno al régimen" de Evo Morales.



Acotó que Demócratas es el partido opositor con mayor militancia y capacidad institucional al servicio de la democracia y no una simple sigla o personería jurídica.



Beto Astorga miembro de la organización Otra Izquierda es Posible y aliado de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa manifestó que la decisión será asumida el próximo mes, cuando se reúnan con el candidato a la presidencia.



"Esto se va a decidir al año, vamos a tener una reunión como plataformas ciudadanas afines a Carlos Mesa para determinar cómo se participa el 27 de enero", declaró.



La pasada semana el expresidente Jorge Tuto Quiroga recomendó a los opositores que se inscribieron en las elecciones primarias que no entren en la "trampa" del MAS y que el 27 de enero solo vayan cinco militantes a votar y no así toda su militancia.



Explicó que el partido gobernante pretende comparar los 900 mil militantes frente a los militantes de todas las fuerzas políticas de oposición, para intentar "legitimarse".



Los opositores pese a inscribirse, no han dejado de sostener que las elecciones primarias no tienen sentido porque cada partido inscribió un binomio, por lo que no existen condiciones de elección y que será un proceso para ratificar a los candidatos.



El pasado viernes, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que las primarias también servirán para verificar la "musculatura", es decir cuántos militantes realmente tienen los partidos políticos.