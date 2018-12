Dictan detención preventiva para Julio César Saucedo por destrozos en el TED







28/12/2018 - 12:00:00

El Deber.- Tras la audiencia celebrada este viernes en el juzgado segundo de instrucción cautelar, la jueza Lorena Áñez, determinó dar detención preventiva en Palmasola para Julio César Saucedo Algarañaz por los delitos de asociación delictuosa, daños a bienes del Estado e incendio, esto en el marco de la investigación que se sigue por los hechos de violencia en el que fueron afectadas las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) y otras instituciones públicas.



"No hubo ningún tipo de conciliación, hubo intolerancia, no se pudo llegar a un acuerdo", dijo Roger Martinez, abogado de Saucedo que informó que por la ausencia de algunos requisitos (domicilio conocido), que no fueron conseguidos por falta de tiempo, se dictaminó esta orden pero que se hizo la apelación en sala para dar vuelta a esta decisión y posibilitar que su cliente se defienda en libertad.



Cabe recordar que él se entregó de manera voluntaria luego de que fuera reconocido y buscado por la Policía por haber participado de los destrozos al edificio del TED que se dieron el pasado 11 de diciembre tras una marcha de protesta que pedía respeto a la votación del 21F y que fue convocada por universitarios.



Por este mismo caso, el activista Edson David Antelo y el concejal de La Guardia, Fernando Subirana, también fueron juzgados y se determinó de que ambos pasen al penal cruceño, aunque este último, aún no había sido remitido y continúa en celdas de la Felcc.