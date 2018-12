Trump reitera que cerrará frontera de México si demócratas no dan dinero para el muro





28/12/2018 - 11:48:27

VOA.- El presidente Donald Trump reiteró el viernes que su gobierno se verá obligado a cerrar la frontera sur de Estados Unidos si los demócratas no aprueban los fondos para levantar el muro con el que espera parar la inmigración ilegal.



Trump dijo también en su cuenta en Twitter que países como Honduras, Guatemala y El Salvador no hacen nada por Estados Unidos.



"O construimos (terminamos) el muro o cerramos la frontera sur", escribió Trump el viernes en la red social.



"Nos veremos obligados a cerrar la Frontera Sur por completo si los Demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el Muro y también cambian las leyes de inmigración ridículas a las que nuestro País está sometido", señaló Trump.



Trump incluso arremetió contra México al decir que Estados Unidos "pierde tanto dinero" en el comercio con el país vecino bajo el acuerdo comercial vigente: "Más de 75 mil millones de dólares al año (sin incluir el dinero proveniente de las drogas, que sería mucho más que esa cantidad)".



​"Se dice que se está formando una nueva Caravana en Honduras y no están haciendo nada al respecto. Cortaremos toda la ayuda a estos 3 países", escribió Trump, aludiendo a una eventual medida de la que ha hablado anteriormente. El presidente estadounidense reiteró su idea de que estos países se han "aprovechado de Estados Unidos durante años".



Trump ha solicitado reiteradamente unos 5.000 millones de dólares para levantar el muro con el fin de evitar la entrada de inmigrantes ilegales y drogas.



Nielsen visita la frontera



La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, viajará el viernes y el sábado a la frontera de Estados Unidos con México, según dijo un portavoz del departamento, en medio de las fuertes críticas tras la muerte del segundo niño guatemalteco bajo custodia federal.



La visita ocurre en momentos en que el departamento ha sido severamente criticado por la muerte en un mes de dos niños migrantes guatemaltecos tras ser detenidos junto a sus padres al ingresar a terrirorio estadounidense para solicitar asilo.



El caso más reciente fue el del niño de 8 años, Felipe Alonzo-Gomez, y a comienzos de diciembre le antecedió el fallecimiento de otra niña del mismo país, Jakelin Caal Maquin, de 7 años. Ambos murieron en similares circunstancias.



Los trágicos incidentes provocaron una avalancha de críticas y emotivas reacciones de legisladores estadounidenses que se oponen a la política actual de la Casa Blanca respecto a la inmigración.



En un comunicado emitido esta semana, Nielsen calificó ambas tragedias de "profundamente preocupante y devastador. La funcionaria explicó una serie de acciones que buscan cuidar a los niños que están bajo custodia del gobierno estadounidense.



Nielsen explicó que en los últimos dos meses, la patrulla fronteriza ha detenido a 139.819 migrantes ilegales en la frontera sur, lo que representa un incremento de 86% en comparación al mismo periodo del año fiscal anterior.



La visita de Nielsen a la frontera se produce en momentos en que parte del gobierno se mantiene paralizado tras el cierre parcial que provocó la falta de acuerdos acerca del plan de presupuesto entre el presidente Donald Trump y los legisladores demócratas.



Está previsto que Nielsen viaje el viernes a El Paso, Texas, y el sábado a Yuma, Ariz., dijo Katie Waldman, portavoz de DHS, en un correo electrónico que divulgó la cadena CNN y Político.