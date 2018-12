La foto del icono ranchero Vicente Fernández que sorprendió a sus seguidores







28/12/2018 - 10:48:35

Infobae.- El cantante mexicano Vicente Fernández se ha alejado de los escenarios desde hace más de dos años, pero reapareció en su cuenta de Instagram donde publicó una foto que sorprendió a sus seguidores al lucir un semblante muy diferente al que tenía cuando cantaba.



"Chente" (diminutivo de Vicente) se muestra con el cabello y la barba completamente blanquecidos en la imagen en la que aparece a lado de su esposa "Cuquita", rodeado de un escenario muy navideño en lo que parece ser su casa.



"A toda mi familia de todos los países, de parte de mi esposa y mía les deseamos una Navidad llena de felicidad y amor, ¡los quiero mucho!", era el texto que acompañaba la imagen.



Aunque el intérprete de "Por tu maldito amor" mira a su esposa y se encuentra de perfil, mientras ella ve a la cámara, es obvio el cambio en el semblante del cantante mexicano a quien ya se le notan los 78 años.



Aunque acostumbra a sonreír para las fotos, en esta ocasión el cantante de música regional mexicana aparece serio y meditabundo, se le ve cansado y poco animado, contrario a la alegría que siempre muestra en sus imágenes.



"Chente siempre seras mi ídolo, eres el mejor cantante de rancheras del mundo, todos tus éxitos me los escucho y hasta los canto con mis guaros (bebida alcoholica) encima, felicidades en esta navidad", respondieron sus fans en el mensaje, "Felices Fiestas a usted y a su familia, desde Asturias, España les envío mis mejores deseos de salud, paz y amor para todos ustedes", dijo otro seguidor.



Al momento, esta publicación lleva más de 177 mil me gustas.



En otra fotografía subida a la cuenta de "Los 3 Potrillos" se ve a "Chente" junto a su esposa y posar con una menor, quien se presume es nieta del cantante, todos sentados frente del típico árbol de navidad.



"Feliz Navidad. Unidos en familia", se lee en el texto que acompaña la imagen, lejos quedó el galán que montaba a caballo y ahora se le ve como un tierno abuelo consentidor.



En abril del 2016, Vicente Fernández ofreció su último concierto en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Y aunque eventualmente sigue dando algunas presentaciones mucho más pequeñas y este año lanzó su más reciente álbum titulado "Más romántico que nunca", él se encuentra lejos de cantar durante horas, "hasta que la gente deje de aplaudir", como era su lema.



Y aunque ya no ha ofrecido conciertos como lo hacía en sus mejores épocas, se ha mantenido contacto con sus seguidores a través de las redes sociales.



Este tiempo en el que ha estado fuera de los escenarios lo ha tomado para dedicarse de lleno a su familia.