Lo que jamás haría La Mujer Maravilla: Lynda Carter reveló cómo mantiene su belleza







28/12/2018 - 10:45:04

Infobae.- Lynda Carter, conocida por ser la primera "Mujer Maravilla", reveló que jamás se haría una cirugía plástica. La ex Miss Mundo, quien dio vida a la heroína Diana Prince, dijo en una entrevista con la revista Closer Weekly que nunca ha considerado operarse para retroceder los efectos del paso del tiempo.



"Simplemente tengo mucho miedo verme diferente", admitió la actriz de 67 años. "Creo que jamás pasaré por el bisturí, soy lo que soy".

Lynda Carter recibiendo su estrella en el paseo de la fama.



Sin embargo, la famosa reconoció que se pone "bótox" y mantiene su figura con ejercicio de bicicleta. La actriz remarcó que su objetivo es lucir lo mejor posible sin cambiar permanentemente sus rasgos. Carter insiste en que la belleza verdadera a cualquier edad proviene desde el interior del ser.



"Esa es la parte de la "Mujer Maravilla" que resuena con las personas; es que esa persona que está dentro nuestro es tan poderosa que tiene la capacidad de crear vida. Como me gusta decir, somos las madres de toda la humanidad", aseguró la activista femenina.





La estrella fue "La Mujer Maravilla" desde 1975 hasta 1979 y en una entrevista previa con Closer Weekly reveló que su participación en la serie la ayudó a sentirse segura de sí misma.



""La Mujer Maravilla" enseñó a las mujeres a ser quienes son", dijo la intérprete. "He recibido las mejores cartas de personas diciéndome que para ellos fue una inspiración porque ella representa la fuerza interna que todas las mujeres tenemos".





Aunque la serie se convirtió en un gran éxito y continúa siendo relevante hasta la fecha, estuvo cerca de ser desechada antes de salir al aire.



"Los ejecutivos de televisión no creían que había mercado para un programa liderado por una mujer como era "La Mujer Maravilla"", explicó Lynda. "Las mujeres les compraban todos sus productos pero eran los hombres quienes dominaban la programación".



La actriz Gal Gadot, quien fue Miss Israel es la nueva "Wonder Woman" y Carter dijo a Fox News en 2016 que le dio su bendición a su sucesora y a los productores cinematográficos de la franquicia.



"Quiero que siga con la próxima generación de mujeres y que las inspire", manifestó la artista quien ahora está dedicada a la música. "Hay una identidad visceral que las personas tienen con el personaje porque podían salir al patio de su casa y hacer de cuenta que eran ella. Compartimos esa diosa de adentro y yo disfruto de escuchar esas historias. Así que nunca me canso de esto".