Rihanna rinde homenaje a fan que falleció de cáncer en Instagram





28/12/2018 - 10:35:22

Perú21.- El 27 de diciembre, Rihanna se pronunció en Instagram para rendir un homenaje a Monia, una gran fan y amiga, que perdió la batalla contra el cáncer. La ganadora del premio Grammy se mostró muy emocional ante la noticia.



"¡Ángeles de la Marina! ¡Esta Navidad, perdimos un hermoso espíritu que fue un pilar tan fuerte para nosotros!”, escribió inicialmente la cantante de 30 años, Rihanna en Instagram.



Posteriormente la estrella continuó relatando la lucha de Monia: “¡La mayor parte de nuestra amistad la hemos pasado en un hospital o en la oficina de médicos. Esta foto fue hace apenas unos meses, ella me miró y me dijo: "Rih el cáncer ha vuelto" ¡Nunca olvidaré el miedo en sus ojos este día!”.



Rihanna continuó señalando que su amiga en ningún momento se rindió y siempre se aferró a la vida, pues luchaba a diario. La cantante alegó estar desconsolada al igual que sus familiares y que nunca la olvidará.



“Te amo mi ángel, vuela en paz”, finalizó el post de Instagram Rihanna junto a una dulce imagen de las dos sonrientes.



Rihanna posteriormente publicó un video en Instagram junto a ella e hizo hincapié en lo mucho que la extraña y la falta que le hace.



Ver esta publicación en Instagram miss you already sis @moniasto 💔😇 #NavyAngels Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 27 Dic, 2018 a las 4:45 PST