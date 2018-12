Un buen deseo para todos: ¿Cómo enviar un mensaje de Año Nuevo a más de 250 personas en WhatsApp?







28/12/2018 - 10:07:32

Actualidad.- Una función de WhatsApp podrá resultar muy útil para muchos usuarios durante esta temporada de fiestas. Se trata de las listas de difusión, que permiten enviar mensajes a hasta 250 personas a la vez.



Para aplicarla, es necesario ir al menú principal -el botón de tres puntos situado en la parte superior derecha de la aplicación- y marcar la opción "nueva difusión".



Entonces aparecerá la lista de contactos, de la cual se podrá elegir las personas a las que se desee enviar las felicitaciones. Luego hay que marcar el botón verde de confirmación, ubicado en la parte inferior derecha.





Los contactos seleccionados no serán notificados de que han sido agregados a una lista. Sin embargo, para recibir los mensajes, estos deberán tener el número del remitente guardado en su agenda de contactos.



Con posterioridad es posible renombrar la lista u añadir otros contactos. Esta función puede ser de gran utilidad después de que WhatsApp anunciara que limitará a cinco conversaciones la cantidad de mensajes que se pueden reenviar.



Los mensajes se pueden enviar a través de la creación de una lista de difusión.





