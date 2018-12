Evo Morales defiende la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y habla de intenciones golpistas







28/12/2018 - 09:02:00

La Paz, (ABI).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, defendió al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, calificado en la región como la dictadura de Ortega y rechazó las "intenciones golpistas" ante el anuncio de suspender al país centroamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante la aplicación de la Carta Democrática.



"Rechazamos que por instrucción del imperio, y con intenciones golpistas, la @OEA_oficial pretenda aplicar la Carta Democrática a #Nicaragua. No se puede ir contra la autodeterminación de los pueblos. Los organismos deben dejar intromisión y respetar la soberanía de Nicaragua", escribió en su cuenta en Twitter.



El jueves, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que en Nicaragua existe una alteración del orden democrático y llamó al Gobierno de Ortega a asumir sus "errores" y poner fin a una supuesta crisis política y social.



Caso contrario, dijo "nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana", que se aplica cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático y puede terminar en la suspensión de un Estado miembro de la OEA.



En contrapartida, el Gobierno nicaragüense exigió respeto a la soberanía de su país y rechazó las denuncias de una supuesta dictadura y violaciones a los derechos humanos.



LO QUE DICE LA OEA



El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció el inicio del proceso para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, que abre la puerta a la suspensión del país del organismo, elevándose así la presión internacional contra la dictadura de Daniel Ortega por los crímenes cometidos desde abril contra las manifestaciones ciudadanas, que dejan entre 325 y 535 asesinados.



La activación de la Carta Democrática es parte de las acciones anunciadas por Almagro luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expusiera al Consejo Permanente de la OEA su informe final sobre la violencia en el país, donde se responsabiliza al régimen de Ortega de haber cometido crímenes de lesa humanidad.



“Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La falta de democracia y derechos humanos en Nicaragua es un asunto de la región entera, la solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos interamericanos para abordarlo, que para bien o para mal los incluye a ustedes al gobierno” nicaragüense, anunció Almagro.



INSAURÓ LA DICTADURA



El secretario Almagro acusó a Ortega de haber “lanzado” a Nicaragua “por el abismo de las dictaduras”, una situación ante la cual afirmó que la OEA debe actuar para “proteger a las familias de las víctimas, de los derechos de los pueblos, en este caso del pueblo nicaragüense”.



El 19 de diciembre la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó a los equipos del GIEI y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que trabajan en las investigaciones de los crímenes y vigilaban la situación de los derechos humanos.



La expulsión de los órganos de la CIDH, según Almagro, “es prueba” de que en Nicaragua se instaura la dictadura por lo que la respuesta de la comunidad internacional “es inevitable”.



“Al sistema interamericano de derechos humanos no hay que suspenderlo, no hay que temerle, quien lo hace tiene que esconder, maquillar, aquí se llega a un límite donde la responsabilidad de mantener la democracia y la justicia en Nicaragua se traslada a un sistema de peso y contrapeso de la comunidad internacional”, afirmó el secretario general de la OEA.



LAS CONSECUENCIAS



La Carta Democrática Interamericana establece mecanismos diplomáticos para contribuir a solventar una amenaza a la democracia o una ruptura constitucional; sin embargo, para utilizar ese camino se debe contar con aprobación del Estado, para la visita de la misión de la OEA que contribuya a restablecer el orden constitucional.



El exembajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez, no cree que ese escenario ocurra en Nicaragua porque Ortega rechaza la colaboración de la OEA. “Si se aplica la Carta Democrática, que no es tan fácil, Nicaragua quedaría excluida de todos los organismos internacionales americanos, no tendría acceso a ningún crédito”. Igualmente, ocasionaría la suspensión temporal de Nicaragua ante la OEA y se vería afectada más aislada.