Afán de liderazgo causó división en plataformas

28/12/2018 - 07:54:59

El Deber.- En medio del proceso electoral que vive el país, representantes de las plataformas admiten que las pretensiones políticas y el afán de protagonismo de algunos actores provocaron la división en los movimientos ciudadanos, que tomaron protagonismo en defensa de los resultados del 21 de febrero de 2016 contra la repostulación presidencial.



Óscar Alfredo Paniagua, del Movimiento 21-F, cree que tanto la “Ley de Organizaciones Políticas, como las diferencias internas fue un desgaste para las plataformas”. Lamenta que ellos también fueron parte de “esas peleas sin sentido que calaron muy hondo”, las que pasaban “por quién agarraba el micrófono en los actos o quién marchaba adelante”, porque algunas pensaban que se habían ganado el mérito.



“La parte electoral también afectó, porque algunos hablaban como plataformas, pero tenían dirigido su candidato”, acotó.



Asegura que el movimiento 21-F aglutina a diez plataformas y que son las que tienen mayor estructura, porque hay algunas que “son una persona y su celular”. Señaló que siempre vieron a Víctor Hugo Cárdenas, como un articulador de la unidad.



Adolfo Apodaca, de Primero Bolivia, resalta que el primer piquete de huelga de hambre instalado frente al Tribunal Electoral Departamental, fue liderado por ciudadanos y cree que las plataformas tienen una serie de deficiencias de estructura y de economía. “Ese descontento tiene que ser canalizado de una manera política. Eso debió unir, pero primaron intereses”, dijo.



Señaló que apoyan la candidatura de Cárdenas porque muestra renovación y los une principios.



Por su parte, Christian Tejada, de G-21, puntualizó que “cuando se decidió hacer las primarias fue con el propósito de debilitar a las plataformas y colectivos”, porque ahora es una lucha partidaria. “Hay algunas que hacen huelga de hambre avaladas por un partido político”. Como ejemplo citó la vigilia en el TSE, donde señala que había plataformas de todos los candidatos. Resaltó que no respaldan a ningún partido y que van a articular al Conade en Santa Cruz. “Al pertenecer a un partido político las plataformas ciudadanas se han puesto una mordaza”, cuestionó.



Óscar Vaca, de la organización civil Abogados Somos todos, criticó a muchos líderes de las plataformas porque cuando se convocó a las primarias sacaron sus ambiciones y comenzaron a separarse políticamente.



No era el momento



Eduardo Gutiérrez, de SOS Bolivia, indica que hay plataformas que tomaron una posición política partidista, y asegura que están en su derecho, pero que no era el momento indicado. A su vez, señala que hay un sistema político que no quiere renovación. “No solamente luchamos contra el oficialismo, sino también contra una élite política que se reúsa a ser cambiada que es hasta cómplice del Gobierno. El respeto al 21-F pudo haber sido conseguido si hubiesen puesto de su parte”, concluyó.