Partidos opositores renuncian a las campañas en rechazo a las primarias







28/12/2018 - 07:53:40

Los Tiempos.- Las elecciones primarias cada día pierden más legitimidad y eso se refleja en los pedidos de los partidos y agrupaciones opositoras de destinar los recursos de estos comicios a otras necesidades del país y la renuncia de Comunidad Ciudadana (CC) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) a utilizar los recursos destinados a campañas, según legisladores y un analista político.



En una carta pública, la alianza que postula al expresidente Carlos Mesa señaló que no hará uso de los espacios de difusión de propaganda electoral gratuita para las elecciones primarias 2019 y que tampoco realizará ningún tipo de propaganda por su cuenta.



“Al existir un solo binomio acreditado por cada una de las organizaciones y alianzas participantes, los resultados electorales de las elecciones primarias ya están previamente definidos y determinados antes del acto de votación, resultando por ello un gasto dispendioso e innecesario”, indicaron.



Pidieron que esos fondos se destinen a obras o prestación de servicios con impacto social positivo.



El MNR también tomó esa decisión el pasado miércoles. El partido rosado envió una carta al TSE para notificar que no usará la propaganda electoral gratuita, y solicitó que los recursos destinados a ese fin se donen a hospitales públicos, priorizando la atención de niños con cáncer.



Para el analista político Rolando Tellería, estas elecciones primarias con “binomios únicos”, no tienen, en absoluto, sentido alguno. Pues se supone que los binomios presidenciales oficiales serían resultado de la competencia electoral. Entonces, al no existir competencia, el Gobierno, con su capricho, que tiene otros objetivos, dilapidará cerca de 27 millones de bolivianos.



“Más allá de lo mencionado y de la tozudez del oficialismo de llevar adelante este absurdo proceso, las posturas del MNR y Comunidad Ciudadana de no realizar gastos en campañas electorales para estas primarias, buscan colocar en ridículo al partido de gobierno, que seguramente utilizará ingentes cantidades de recursos, al margen de utilizar todo el aparato estatal, sólo para ‘demostrar musculatura’”.



En este sentido, afirmó que el “circo” de estas elecciones primarias tiene, para el Gobierno, tres objetivos estratégicos: debilitar a las plataformas y los movimientos ciudadanos en defensa del 21F, validar la candidatura oficialista y “demostrar musculatura”.



En ese sentido, el analista comentó que el pedido de los dos vocales, disidentes de la línea oficialista, del TSE, Antonio Costas y Dunia Sandoval, es definitivamente coherente, por ser las primarias un proceso “innecesario y costoso”.



En tanto, la alianza Bolivia Dice No analizará la próxima semana su posición sobre las primarias, aseveró el diputado Gonzalo Rodríguez.



Sin embargo, el MAS defendió estas elecciones y convocó a sus seguidores a votar el próximo 27 de enero. La diputada oficialista, Valeria Silva, instó a los militantes a participar y aseveró que este proceso debe ser motivo de “orgullo, porque estamos profundizando la democracia en nuestro país”.