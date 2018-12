A 5 días que se inicie registro aún hay dudas sobre servicios del SUS







El Día.- A solo cinco días que se inicie el registro a nivel nacional para el Seguro Universal de Salud (SUS) anunciado por el Gobierno Nacional aún hay dudas de distintos sectores por la forma en la que se aplicará.



Algunas de las más frecuentes son: la falta de ítems necesarios, condiciones de infraestructura de los hospitales, los servicios que se brindarán y en el caso especial del municipio cruceño, se agrega una interrogante más, ¿qué pasará con el seguro municipal?. Pese a esto, desde el Ministerio de Salud ya empezaron las capacitaciones para el personal que registrará a los beneficiarios y también se confirmó que las atenciones de salud comenzarán desde marzo.



¿Qué pasará con el seguro municipal? Una de las dudas sobre el SUS en Santa Cruz de la Sierra, es ¿qué pasará con el Seguro municipal fijado en la Ley 308?. Esto aún no está nada claro. De hecho, ayer Oswaldo Ajuacho, parte del Sistema Nacional de Información de Salud (SNIS), señaló que los actuales beneficiarios del servicio municipal pasarán a formar parte del SUS con tan solo compartir la base de datos de los registrados. Mientras el asesor del despacho del alcalde Percy Fernández, Raúl Hevia, indicó que el seguro municipal seguirá vigente en los 68 centros de primer nivel y en los cinco hospitales de segundo nivel pues está respaldado en la ley municipal 308. "Si no hay el SUS tenemos el seguro municipal gratis. Está vigente y siempre estará vigente", sostuvo a tiempo de enfatizar que la instancia nacional no tiene la tuición de derogar la Ley municipal 308.



¿Presupuesto garantizado?. Hevia indicó que la última vez que se reunieron con autoridades municipales, hace 15 días, estas hicieron varios compromisos: entregarles 400 contratos de personal médico; cancelar Bs 175 Millones para reforzar la atención en primer y segundo nivel; hacerse cargo de la cancelación a las clínicas privada por los servicios derivados de terapia intensiva de adultos y por hemodiálisis; y a cancelar la deuda del municipio con la instancia departamental que asciende a Bs 72 Millones. "Desgraciadamente no se ha cumplido. Aunque cabe aclarar que no estamos en contra del SUS, pero a la fecha no se cumplieron los compromisos", sostuvo.



Cuando se hizo el lanzamiento del SUS, el ministro de salud, Rodolfo Rocabado, informó que la aplicación de este demandaría una inversión de al menos $us 400 Millones y que esta instancia nacional invertiría la mitad, los restantes se deberían recaudar entre las instancias departamentales y municipales del país.



El ejecutivo de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Rodolfo Vallejos, enfatizó que los afiliados a Amdecruz están de acuerdo con la aplicación del SUS. Por ello, remarcó que cada instancia municipal presupuesta entre 15 y 25% del total de los recursos que administra anualmente para el área de salud y que existe el compromiso de derivar estos recursos al SUS.



Déficit de ítems. Hevia indicó que según un estudio que se hizo en la instancia municipal para la aplicación del SUS se requieren al menos 1.020 nuevos recursos humanos solo en el primer nivel y 700 en el segundo.



"Para la aplicación del SUS se requieren recursos humanos y económicos, estamos dialogando con el gobierno, ellos dialogan, pero a veces viene nos la charla y se van", manifestó.



El secretario departamental de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, consideró que antes de que un seguro entre en vigencia se debe establecer las condiciones mínimas. Entre sus observaciones mencionó: la falta de personal de salud, insuficiencia de camas de neonatología y de terapia intensiva que en la actualidad obliga a que se derive pacientes a clínicas privadas.



Vallejos, reconoció que sí hay un déficit de ítems pero aseguró que con los recursos que se están destinando se tendrán más recursos.



3 Años

tiene de vigencia la ley municipal de salud, 308 que brinda atención gratis.



Requisitos: Carnet y aviso de servicio de agua o luz



Ajuacho explicó que para el registro solo se requiere fotocopia de la cédula de identidad y del aviso de cobranza de los servicios de agua o luz. Este último requisito puede presentarlo tanto el dueño de la casa como un inquilino. El vecino debe asistir al centro de salud más cercano a su domicilio. El responsable del registro de cada establecimiento de salud ingresará los datos personales al sistema e imprimirá el documento para el interesado. Este proceso se puede realizar desde el 2 de enero del 2019 hasta el último día de febrero pues la vigencia de las prestaciones médicas arrancarán en marzo.



Para solicitar atención se deberá presentar cédula de identidad. Ayuacho aclaró que todas las personas se deben registrar a la base de datos, incluso los menores de cinco años y los adultos mayores, pese a que ambos grupos actualmente tienen las prestaciones gratis por formar parte de la ley 475. Agregó que igual se pueden registrar los que están afiliados a alguna Caja de la Seguridad Social, aunque estos últimos solo tendrán atención en emergencias.