Médicos van al paro; el Gobierno ratifica vigencia del SUS desde enero







28/12/2018 - 07:46:24

La Razón.- No se concretó el diálogo en Cochabamba y el Colegio Médico de Bolivia convocó para el 3 y 4 de enero a un nuevo paro de actividades en contra de la vigencia del Seguro Único de Salud (SUS), que el Gobierno, por su parte, ratificó este jueves entrará en vigencia, como estaba programado, el próximo mes.



Discrepancias sobre el lugar de la cita, que estaba programada para las 14.00 de este jueves, impidieron su realización. Los galenos esperaban en el Colegio Médico al ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, quien por su parte los esperaba en otro lugar.



En medio de ese desencuentro, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, confirmó la decisión de sus bases de ir al paro el 3 y 4 de enero ante -dijo- la “improvisación y la falta de sostenibilidad financiera” del SUS, que está pensado para cubrir a todos quienes no tienen seguro de salud.



Solo los servicios de emergencia prestarán atención en el sistema público y de la seguridad social. Será la segunda medida de esas características, ya que en este mes cumplieron un paro similar.



Rocabado volvió a convocar a los médicos a una reunión en el Hotel Regina, a partir de las 10.00 de este viernes, para tratar sus planteamientos y preocupaciones, aunque anticipó que la iniciativa es sostenible técnica y económicamente.



Dio por hecho, como esta previsto, que empezará a operar a partir del 2 de enero con la inscripción de los afiliados en los centros médicos de primer nivel. Desde marzo comenzará la atención a los pacientes.



“Una vez abierta la inscripción (al SUS) eso no se cierra. La inscripción es un proceso continuo que va a seguir”, explicó, aunque dijo que el Gobierno tiene la predisposición de entablar un diálogo con el sector para evitar nuevas movilizaciones y llegar a un consenso.



Según Viruez el país no está en condiciones para implementar el seguro y sugirió que se deba aplicar de forma “progresiva, planificada y con financiamiento".