Rocabado se acoge al silencio y asambleísta da celular de prueba







28/12/2018 - 07:45:18

Opinión.- El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), René Rocabado, y dos asambleístas fueron citados a prestar su declaración informativa respecto a la denuncia de “farra” durante la q`oa de primer viernes, en predios institucionales. La denunciante Lizeth Beramendi entregó su celular con imágenes de esa noche, como prueba.



Rocabado ingresó con su abogado a declarar, a las 08:20 horas, ayer. Después de unos 20 minutos salió y fue escoltado por al menos cinco personas. Se fueron hacia la avenida Ayacucho.



Antes, evadió las consultas de este medio de comunicación, argumentando que no se debe “contaminar” la investigación. “La denuncia está en proceso. No adelantaremos nada”.



Respecto a si declaró o se abstuvo señaló: “Eso es un derecho fundamental que tengo. Se verá ante la justicia. Entre tanto, no puedo decir si he declarado o me abstuve”.



Sin embargo, el fiscal de materia, Samuel Vargas, confirmó que la autoridad se acogió al silencio. En cuanto, a las asambleístas María Francisco y Flora Orellana presentaron un memorial excusándose a través de sus abogados. El documento será valorado para definir si les fijan otra fecha y hora para declarar.



Acotó que el Ministerio Público está citando a los que participaron en la q`oa. “Se están colectando los elementos de convicción necesarios para realizar o no las imputaciones”. Los funcionarios públicos son denunciados por uso indebido de bienes y servicios públicos, según el artículo 26 de la Ley 004 (Marcelo Quiroga Santa Cruz).



Añadió que una persona particular declarará en próximos días. El hombre fue citado por el delito de amenazas, de acuerdo al artículo 293 del Código de Procedimiento Penal.



Vargas manifestó que si es necesario se secuestrarán equipos de la institución. Adelantó que revisarán el teléfono móvil de la denunciante y asambleísta, Lizeth Beramendi.



La autoridad acotó que de manera voluntaria dejó su celular para que avance la investigación. “Entregué al investigador para que presente al fiscal y se lleve al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que saquen las filmaciones del 7 de diciembre. Nunca emitieron un requerimiento. En otros casos los fiscales trabajan al 100 por ciento , pero ahora no está avanzando la investigación”. Recordó que, de acuerdo al informe del administrador de sistemas del ALD, no existen las grabaciones del 7 de diciembre. Al respecto, Rocabado dijo: “Les reitero. No contaminaremos, eso está en investigación y que siga su curso”.



La noche del 7 de diciembre, Beramendi ingresó a la Asamblea con su teléfono grabando. Se encontró en la puerta con Rocabado y otros asambleístas. En el patio estaba un dirigente en estado de ebriedad que la amenazó. Halló botellas vacías de alcohol cerca a la q`oa.