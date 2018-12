Brasil: un escándalo de corrupción mancha asunción de Bolsonaro







28/12/2018 - 07:43:14

El País.- La toma de posesión del presidente electo Jair Bolsonaro el 1 de enero estará manchada por el escándalo que involucra a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, y su ex asesor Fabrício Queiroz, afirma el portal Rede Brasil Atual.



A inicios de diciembre, el diario O Estado de Sao Paulo reveló que el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) descubrió movimientos extraños por 1,2 millones de reales (300 mil dólares) en las cuentas del policía militar Queiroz, chofer y seguridad de Flávio.

Tales operaciones, realizadas entre enero de 2016 y de 2017, sumaron recursos financieros incompatibles con el trabajo y remuneración del agente.



Cuatro veces fue llamado Queiroz, amigo de la familia de Bolsonaro desde hace más de 20 años, a declarar ante la Fiscalía de Río de Janeiro, pero se ausentó al alegar problemas de salud.



Según la revista Veja, ‘en busca de protección’, el conductor seguirá utilizando maniobras jurídicas para evitar hablar a las autoridades antes de la toma de posesión del nuevo jefe de Estado.



El Ministerio Público también ofició a la Asamblea Legislativa de Río (Alerj) para que Flávio sea escuchado sobre el caso el 10 de enero. Familiares de Queiroz y otros asesores del gabinete del hijo de Bolsonaro deberán presentarse el 8 del mismo mes. Rede Brasil Atual asegura que cuando emergieron las primeros detalles del informe del Coaf, Flávio afirmó haber conversado con su chofer y éste tendría explicación ‘bastante plausible’ para el movimiento bajo sospechosa.



Al menos nueve asesores del gabinete del hijo de Bolsonaro realizaron transacciones en nombre de Queiroz, que coincidían con los días de pago de la Alerj.



La sospecha es que el conductor de Flávio sería una especie de hombre-responsable de la recogida de parte de los salarios de esos asesores, que luego eran encaminados a la familia del actual diputado y senador electo.



La trama no se restringe solo a Flávio y también alcanza directamente al presidente electo, alerta Rede Brasil Atual.



Entre el movimiento sospechoso, consta un cheque de Queiroz por 24 mil reales (seis mil dólares) destinado a la futura primera dama Michelle Bolsonaro.

Al respecto, el ex juez Sérgio Moro, futuro ministro de Justicia de la administración de Bolsonaro, alegó que el gobernante electo ‘ya presentó algunas aclaraciones’ sobre el caso Queiroz.