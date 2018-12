Al menos 2.343 empresas piden prórroga para el doble aguinaldo







28/12/2018 - 07:31:16

Página Siete.- Al menos 2.343 empresas privadas solicitaron una prórroga para pagar el segundo aguinaldo hasta el 29 de marzo de 2019.



Los principales argumentos de las compañías son la falta de dinero en efectivo por el momento, informó la Dirección Nacional de Trabajo dependiente del Ministerio de la misma área.



Según el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, “en la ciudad de Santa Cruz se han presentado 350 solicitudes” mientras “en La Paz unas 200 empresas pidieron la prórroga y en el curso de hoy (ayer) hasta mañana (hoy) se tendrá una información exacta”, anticipó la autoridad en entrevista con Radio Panamericana.



En el país, el número de empresas inscritas en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) del Ministerio de Trabajo, son aproximadamente 108 mil compañías, según datos oficiales.



Según la Resolución Ministerial 1373/18 de Trabajo el sector privado, de forma excepcional, podrá acogerse para el pago hasta el viernes 29 de marzo de 2019, para ello deben presentar al Ministerio de Trabajo, hasta el 28 de diciembre , una solicitud formal justificando la razón de la ampliación, la cual tendrá carácter de declaración jurada.



Hinojosa detalló que los argumentos para pedir la ampliación son distintos, de acuerdo a las características de cada empresa. Algunas no cuentan con dinero líquido para hacer los pagos porque tienen cuentas por cobrar, en otros casos sus productos están en proceso de venta.



La autoridad advirtió que el Ministerio de Trabajo hará visitas a las empresas, para verificar la situación de cada una.



“En aquellas que se reciba denuncia de las empresas que no cancelaron el doble aguinaldo, pese a que tenían la posibilidad, los inspectores se apersonarán y de comprobarse la falta serán sancionadas de acuerdo a lo que establece la norma. Debe quedar claro que ninguna empresa puede dejar de pagar el segundo aguinaldo”, afirmó.



Sobre el pago del primer aguinaldo, indicó que unas 500 compañías no hicieron efectivo el pago, por lo tanto serán sancionadas por infracción a las leyes sociales.



El 20 de diciembre se cumplió el plazo para el pago del primer aguinaldo y las empresas infractoras deberán pagar un monto similar al aguinaldo como compensación al trabajador.



El Decreto Supremo 3747, que señala que el beneficio deberá ser pagado a todos los servidores públicos, trabajadores del sector privado, personal eventual y consultores cuyo total ganado no supere los 15.000 bolivianos.



Además, amplía el plazo para el pago del beneficio hasta el 29 de marzo de 2019.