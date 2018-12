Pago de deuda externa: Oposición sostiene que 45% cubre sólo intereses







28/12/2018 - 07:29:13

El Diario.- El diputado opositor, Gonzalo Barrientos, alertó ayer que el 45% del monto que se destina al pago de la deuda externa se va en intereses y comisiones, lo que hará insostenible la cancelación de los compromisos asumidos y afectará la economía nacional.



“Solo este año hemos pagado casi 2.000 millones de bolivianos, esto significa el 45% del total de los depósitos que se hacen por el pago tanto de capital como de intereses y de comisiones”, manifestó el legislador.



Barrientos indicó que desde 2011 hasta la fecha, “se ha ido incrementando el porcentaje de pago de intereses y comisiones en comparación a la amortización de capital”.



ACREEDORES



La participación de la deuda externa a marzo de 2018 destaca la participación de organizaciones financieras internacionales como el BID y la CAF (Banco Mundial queda en cuarto puesto). Pero, además, se observa en el tercer puesto con una participación de 20,9% a los bonos soberanos.



El mayor acreedor bilateral de la deuda del país, al presente año, es la República Popular de China, que tiene una participación de 8%, porcentaje que lo posiciona en el quinto puesto de todos los acreedores, siendo el único país en la lista de los principales acreedores de la deuda boliviana, dice el documento, Pasado y Presente de la Deuda Pública de Bolivia 1970-2017 publicado por la Fundación Jubileo.



Las estadísticas permiten advertir que se ha dado un cambio en la composición de los acreedores en comparación con principios de los años 2000, cuando los prestamistas eran casi exclusivamente los organismos multilaterales, entre los que destacaba el Banco Mundial.



DÉFICIT FISCAL



Los resultados muestran que en los años 2006-2014 el país pudo cumplir con el pago de los intereses de la deuda en un escenario con superávit fiscal. En cambio, en el caso del año 2015, de acuerdo al modelo, se tuvo dificultades en honrar el pago de los intereses de la deuda, que se explica por la caída de los precios internacionales de los productos de exportación del



país. Los años 2016 y 2017 el país pudo cumplir estas obligaciones, a pesar de registrarse déficit fiscal.



ALGO DE HISTORIA



Los aspectos más destacados del estado de la deuda pública total del periodo 1998-2005 según la Fundación Jubileo fueron:



a) El saldo de la deuda pública total fue de un mínimo de $us 5.844,69 millones, que representó 68,85% del PIB en 1998, a un máximo de $us 7.878,31 millones, que significó 82,29% del PIB en 2005.



b) Los desembolsos de la deuda pública total fueron de un mínimo de $us 431,36 millones, que representó 5,22% del PIB el 1999, a un máximo de Bs 909,60 millones, que significó 11,24% del PIB en 2003.



c) El servicio de la deuda pública total fue de Bs 666,17 millones el 2001, que representó 8,17% del PIB, a un máximo de 1.349,60 millones el 2005, que respecto del PIB fue 14,10%.