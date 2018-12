Banco Europeo presta $us 63,5 millones a Bolivia





28/12/2018 - 07:25:26

El Deber.- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorgó a Bolivia un préstamo de $us 63,5 millones para la construcción de infraestructuras de suministro de agua potable y saneamiento de aguas residuales, informó ayer esa institución.



El préstamo fue pactado mediante un acuerdo firmado entre el banco de la Unión Europea (UE) y el Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia, según un comunicado del BEI.



Los $us 63,5 millones estarán destinados al desarrollo de la quinta fase del programa gubernamental boliviano Mi agua.



Estos fondos se sumarán a otros $us 77 millones que facilita el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.