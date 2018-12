Pedriel deja Wilster y va a Tailandia







28/12/2018 - 07:24:20

Los tiempos.- Es oficial. El delantero Ricardo Pedriel, luego de estar un año y medio en filas del club Wilstermann en su segundo ciclo decidió ayer fichar por un club de Tailandia, según se oficializó desde el cuadro rojo, versión que además fue corroborada por Silvio Fontana, representante del futbolista.



“Tailandia... vamos x más!!!”, escribió Fontana en su cuenta personal de Facebook y con una foto de Pedriel vistiendo la camiseta de la Selección Nacional.



Pese a que muchos pensaron que se trataba de una “inocentada”, finalmente una fuente allegada al directorio rojo confirmó la noticia, despejando cualquier duda al respecto.



“(Pedriel) No va más en Wilstermann. Hablaron con él y les comunicó que se irá a Tailandia”, confirmó la fuente al Número Uno.



Pedriel llegó en el segundo semestre de 2017 para reforzar al cuadro valluno en la Copa Libertadores de América, principalmente para encarar los partidos de octavos de final ante Atlético Mineiro y de cuartos de final ante River Plate. El 19 de diciembre cumplió su contrato y no renovó.



Con 31 años, Pedriel tendrá en 2019 su quinta experiencia internacional.



Tras su primer paso por Wilstermann (2006-2008), la “Chacha” fichó por el club Steaua Bucarest de Rumanía, donde militó entre 2008 y 2009 a cambio de casi medio millón de dólares.



Su salto al fútbol turco se dio en 2009, cuando el Girensuspor se hizo de los servicios del ariete nacional, cedido por el mencionado club rumano.



Su mejor momento en el fútbol del exterior se dio entre 2010 y 2014, cuando Pedriel fichó por el Sivasspor de Turquía. En 2014 tuvo un breve paso por Bolívar, que fichó al atacante nacional para la Copa Libertadores de ese año.



Luego de seis meses, en la segunda mitad de 2014 pasó nuevamente al balompié turco, esta vez al Mersin İdmanyurdu.



Entre 2014 y 2017 militó en el cuadro de la ciudad de Mersin, su último destino antes de regresar a Wilstermann por una temporada y media hasta 2018.



Para la delantera roja, una noticia de cal y otra de arena: el ansiado retorno de Gilbert Álvarez y la inesperada partida de Pedriel visibilizan el año que afrontará Wilstermann. Para esta última línea se acordó el fichaje del cruceño Bruno Miranda, quien viene antecedido de haber jugado durante algunos años en los clubes Universidad de Chile y DC United, además de ser jugador convocado a la Selección Nacional en diferentes categorías.







DIRIGENCIA SIGUE CON LAS NEGOCIACIONES



Tras la salida de Ricardo Pedriel, en Wilstermann aún siguen negociando con algunos posibles fichajes.



Según una fuente allegada al club, la dirigencia tomó contacto ayer con Juan Carlos Arce, quien aún no se decidió entre las ofertas de Wilstermann y Oriente.



En el caso de los arqueros, aún aguardan por la continuidad de Álex Arancibia. Si el portero decide marcharse, los planes B y C son Saidt Mustafá y José Peñarrieta.



El lateral Jorge Flores, quien aún tiene vínculo con Bolívar, comienza a alejarse, debido a que el DT celeste César Vigevani solicitó su permanencia. Al volante Cristhian Machado se le mejoró la oferta, mas el jugador podría fichar por Royal Pari.