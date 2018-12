Bolivia-Vietnam buscan abrir mercado de exportación







28/12/2018 - 07:22:13

El Día.- Con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales y abrir mercado de exportación para los productos bolivianos, es que el Embajador de Vietnam, Do Ba Khoa, se reunió con representantes del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y la Cámara Forestal de Bolivia, para analizar acciones de negociación que permitan la exportación de productos. Este país está interesado en carnes, maderas, soya, quinua, chía, cueros, sésamo, entre otros.



Se reforzará la cooperación comercial. El diplomático indicó que los vínculos de amistad y cooperación tradicionales entre los dos países continuarán desarrollándose, por la vía de la diplomacia política y la cooperación comercial, y se reforzará el intercambio de delegaciones empresariales. "Queremos reforzar nuestra cooperación económica comercial con Bolivia, un comercio que va a complementar ambas economías", afirmó Do Ba Khoa, a tiempo de agregar que confía en el IBCE, como entidad de promoción del comercio exterior boliviano, y expresó su confianza en que se pueda avanzar en una profundización de la relación económica y comercial, entre ambos países.



Embajador presentó credenciales al Gobierno boliviano. El pasado 26 de diciembre, el embajador de Vietnam en Bolivia, presentó sus Cartas Credenciales al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en acto realizado en la Casa Grande del Pueblo. El embajador, Do Ba Khoa, tiene su sede en Brasilia y es concurrente ante los Gobiernos de Bolivia, Perú y Guyana. Posee una amplia experiencia diplomática y sirvió anteriormente como embajador en Libia y Angola.



Productos que se pueden exportar. Por su parte Reinaldo Díaz, presidente del IBCE, indicó que Bolivia puede proveer productos competitivos como carnes, maderas, soya, quinua, chía, cueros, sésamo y otros. "El mercado vietnamita supera las 90 millones de personas, es un país cuyo PIB (Producto Interno Bruto) es siete veces mayor al de Bolivia y el crecimiento de su economía es de casi 7 por ciento anual, lo que lo hace interesante", explicó.



Hasta octubre, Bolivia exportó 13 productos a Vietnam, entre ellos, torta de soya, quinua, cueros, despojos comestibles de bovinos, ácido ortobórico, chía, madera aserrada y minerales, con un valor de más de 5 millones de dólares.



Bolivia importa de Vietnam 516 productos por casi 30 millones de dólares, principalmente calzados de tenis y celulares.



Mercado para la carne y la madera boliviana. Entre tanto Alejandro Díaz, vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), quien también fue parte de la comisión que viajó a los países asiáticos que son los posibles mercados para la carne boliviana, indicó que se vienen realizando las gestiones para abrir el mercado vietnamita, como una puerta hacia el mercado asiático. "En Vietnam tuvimos reuniones importantes con las autoridades de sanidad animal, además del Viceministerio de Comercio Exterior para Latinoamérica, donde se establecieron las primeras relaciones en las cuales existen personas que se encargarán de los protocolos sanitarios, para la apertura oficial de la venta de carne boliviana", explicó Díaz.



Por su parte, Diego Justiniano, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), dijo que este año una misión comercial viajó a Vietnam en el mes de agosto y a partir de ese momento ya se logró vender cerca de 10 veces más de lo que se logró el año pasado. "Los montos aún no son significativos, asciende al medio millón de dólares, pero creemos que es un mercado potencial ya que tienen el volumen de importación en dólares americanos aproximadamente de medio billón de dólares en productos maderables lo que lo convierte a Vietnam a un país bastante atractivo para enfocar las exportaciones maderables bolivianas", dijo Justiniano.