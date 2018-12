Lesionados en Bolívar no saben si seguirán en el club





28/12/2018 - 07:17:51

Página siete.- Un panorama de incertidumbre existe en los jugadores que se encuentran lesionados en Bolívar y que concluyen su contrato el próximo lunes. Juan Eduardo Fierro, Ronald Eguino y Leonel Morales fueron intervenidos quirúrgicamente y retornarán a la práctica activa entre marzo y abril de 2019.



En su momento el presidente de los celestes, Guido Loayza, sostuvo que el club renovaría contrato con los jugadores debido a que existe “una imposición de FIFA”.



Eguino fue operado de un problema en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que estaba desgarrado.



Fierro se lastimó el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y su vuelta se producirá aproximadamente en marzo de 2019. En el caso de Morales, el yungueño sufrió en septiembre una fractura de tibia y peroné y su baja será hasta abril de 2019, cuando el torneo Apertura se encuentre en la segunda rueda de su disputa.



“No me han dicho nada sobre la posibilidad de seguir, voy a conversar con don Guido y estará la próxima semana en La Paz para ver cómo hacemos. Yo estimo que en febrero comenzaré a jugar, pero evaluaremos en qué está la recuperación”, sostuvo Eguino, ayer.



Sobre los jugadores Fierro y Morales, el representante de ambos jugadores, Rodrigo Osorio, sostuvo que se encuentra a la espera de una conversación con la dirigencia de Bolívar para solucionar los casos de sus representados.



Otro que fue operado es el uruguayo Mauricio Prieto, quien jugó en las últimas fechas del certamen Clausura. Se conoció que el extécnico Alfredo Arias recomendó su continuidad. Prieto volverá la próxima semana para negociar con la dirigencia celeste.



¿Y los refuerzos?



Porque Marcelo Claure aún no anuncia contrataciones, al parecer todo lo que hubo fueron acercamientos, pero “nada está cerrado”. Jugadores como Adrián Jusino, Saidt Mustafá o Jordy Candia esperan el llamado para ver si llegan a la entidad de Tembladerani.



“El tema está avanzado, pero aún no se encuentra concretado, esperemos que se cierre esta semana”, aseguró Jusino.



Mustafá reiteró que “sé del interés, pero no está cerrado nada con Bolívar”.



Refuerzo español



Anoche se conoció que la directiva negocia con el delantero español Iker Hernández, aunque la confirmación será oficializada por Claure.



El director técnico César Vigevani debe llegar a La Paz el miércoles 2 para comenzar la preparación de cara al inicio del certamen y la fase 1 de la Copa Libertadores.