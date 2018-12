El Tigre tiene el 80% de la ficha del Toro y busca ampliar contrato







28/12/2018 - 07:12:59

Página siete.- El presidente de la comisión de fútbol de The Strongest, Ricardo Llano, confirmó que se negocia una ampliación del contrato con el panameño Rolando Blackburn y reveló que hace un par de meses se compró el 80% de los derechos del jugador, por lo que si otro equipo desea contar con sus servicios debe conversar directamente con la dirigencia del plantel de Achumani.



“Él (Blackburn) tiene contrato con la institución hasta junio de 2019, pero ya se avanzaron las negociaciones para extender el mismo”, apuntó Llano.



El dirigente no quiso dar a conocer por cuánto tiempo sería el nuevo acuerdo, pero dijo que “sólo faltan detalles de algunos documentos que no pudimos completar por las fiestas de fin de año”.



Sobre la compra de los derechos del delantero centroamericano, Llano aseguró que el acuerdo fue sellado hace un par de meses. “The Strongest tiene el 80% de los derechos deportivos y económicos del jugador, el otro 20% es del club de Panamá al cual pertenecía antes de llegar a Bolivia”, aclaró.



Sobre las ofertas que se conocieron de clubes como Necaxa y Monarcas Morelia, de la primera división de México, el directivo atigrado aseguró que hasta el momento no llegó ninguna oferta oficial, “sólo se conoció por la prensa y redes sociales, pero no hay ninguna carta que haya llegado a la secretaría”.



Llano acotó que el jugador “quiere tener una excelente Copa Libertadores, por lo que no sé si desea salir de The Strongest”.



Mientras que el delantero declaró el pasado miércoles al programa oficial de la selección panameña y habló de su futuro.



“Estoy esperando ofertas, escucharé antes de Año Nuevo y veremos qué pasa. Tengo contrato con The Strongest hasta junio de 2019”, dijo el delantero.



Además contó cómo es el fútbol en Bolivia, ante la pregunta de los conductores del programa Somos la Sele. “Es una liga bastante competitiva, un fútbol bastante físico y rápido. Gracias a Dios me tocó en el primer semestre hacer 20 goles”, resaltó.



Blackburn, por el momento es el único delantero de área que quedó del plantel de este año, luego de la salida de Cristian Novoa y Edis Ibargüen, aunque este último fue empleado por César Farías como volante mixto.



Pero en las últimas horas se conoció el retorno de Jair Reinoso, el máximo artillero del pasado torneo con San José, equipo con el que consiguió también el título del certamen. A éste se puede sumar Harold Reina que está en negociación para reforzar el plantel que dirigirá desde el próximo año Pablo Escobar, mientras que las negociaciones por el delantero argentino Maximiliano Velasco quedaron estancadas por el momento.



Blackburn fue el único refuerzo que llegó al Tigre a medio año, por consejo de Farías.



En su primer partido con la camiseta atigrada anotó un tanto y luego marcó siete goles más en los cuatro partidos siguientes que le tocó disputar en el torneo Clausura, que terminó como el tercer máximo artillero con 20 tantos, uno menos que Reinoso y Marcos Riquelme, este último de Bolívar.



Estas actuaciones lo llevaron de nuevo a la selección de Panamá. Luego de la Copa del Mundo Rusia 2018, de la que quedó fuera pese a estar en la lista de los 35 jugadores, disputó cinco amistosos en este semestre.