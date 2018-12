Messi: Nos encantaría que volviera Neymar







28/12/2018 - 07:03:01

El Día.- El crack del FC Barcelona Leo Messi concedió una entrevista al diario Marca con motivo de la entrega de su quinta Bota de Oro que ha salido publicada este jueves y en la que repasa varios temas de actualidad del club azulgrana, entre ellos, los constantes comentarios sobre un posible regreso de Neymar Jr al club culé.



Messi es claro respecto al tema Neymar: “Lo veo complicado. Nos encantaría que volviera por lo que significa, tanto como jugador como para el vestuario. Somos amigos, vivimos cosas muy lindas, otras no tanto, pero pasamos mucho tiempo juntos. Sin embargo, veo muy difícil incluso que salga de París. El PSG no va a dejar que le quiten a Neymar”.



En otra línea, Messi recuerda aquello de “la copa linda” en relación a la Champions y asegura que “todos los años hay motivación por ganar la Champions. Es única, especial, la más linda que me tocó jugar a nivel de clubes. Una competición totalmente diferente y que todos queremos ganar”.



Del sistema de juego del equipo con Ernesto Valverde comenta que “este año hemos vuelto a jugar un 4-3-3. La pasada campaña formábamos dos líneas de cuatro y dejábamos muy pocos espacios al juntar mucho esas dos líneas. Y era más difícil hacernos goles. Ahora con el 4-3-3 tenemos más posesión, mejor juego, pero quedamos más desarmados a la hora de retroceder. En las contras, los rivales por ahí nos encuentran los huecos que el año pasado no dejábamos. Pero nosotros nos sentimos cómodos con la pelota, defendiéndonos con el balón y presionando hacia adelante. Es lo que hicimos siempre. En los últimos partidos hemos experimentado una mejora en el plano defensivo y ojalá sigamos creciendo en esta faceta”.



Y hablando de los canteranos que van sacando la cabeza con el primer equipo explica que “Al principio sí me sorprendieron, pero ya llevan tiempo entrenando con nosotros y te das cuenta de que son jugadores diferentes. El club hace bien en subirlos y que se entrenen con nosotros. Así crecerán más y es bueno que el club saque gente de la casa porque hacía tiempo que no salían. Volver a este modelo es importante para la cantera y el club”.