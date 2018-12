Aduana de La Paz redujo a solo media hora controles que duraban 2 horas en aeropuerto







27/12/2018 - 19:30:11

La Paz, (ABI). - La gerente regional de La Paz de la Aduana Nacional, Paula Troche, informó el jueves que, con los escáneres de equipaje y las modalidades digitales para llenar formularios, se redujo de dos horas a solo media hora el control por vuelo en los aeropuertos.



"Se ha reducido a media hora el control del equipaje y divisas, puesto que disponemos de medios no intrusivos como son los escáneres desde la gestión anterior y además hace unas semanas contamos la aplicación "AN Viajeros" para dispositivos móviles y el formulario digital para la declaración jurada de equipaje acompañado y divisas que se puede llenar desde una computadora", explicó Troche, en una evaluación de la gestión.



Afirmó que la Aduana Nacional puso a disposición de los viajeros internacionales que ingresan o salen del país esas nuevas y modernas opciones que se pueden obtener de forma gratuita a un dispositivo móvil desde App Store o Google Play.



Asimismo, se refirió al formulario digital que puede ser descargado desde el portal web de la Aduana Nacional: www.aduana.gob.bo.



No obstante, señaló que la implementación de mecanismos modernos no significa la desaparición del tradicional formulario impreso.



Por otra parte, informó que la Regional de La Paz acompaña el incremento de la recaudación nacional, tomando en cuenta que, hasta el 25 de diciembre último, acumuló 3.405 millones de bolivianos, 5,5% más que lo registrado en 2017.