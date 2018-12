Almagro anuncia acciones contra autores de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua







27/12/2018 - 17:47:50

La Prensa.com.ni.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, informó de una serie de acciones internacionales inmediatas para elevar la presión contra el régimen de Daniel Ortega, a la vez que se advirtió que “de continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad” contra el pueblo de Nicaragua, pedirán la activación del principio de justicia universal para que sean detenidos a los autores para que respondan por sus crímenes.



“De continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, solicitaremos que los actores que los practican sean detenidos activando así el principio de Justicia Universal”, afirmó Almagro durante la sesión extraordinaria en la que OEA abordó por séptima vez la crisis en Nicaragua.



Este jueves el Consejo Permanente de la OEA conoció el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el que fue presentado por la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), en donde se sustentan que el régimen de Ortega cometió delitos de lesa humanidad contra las manifestaciones ciudadanas, iniciadas en abril.



La CIDH actualizó cifras de la crisis de derechos humanos en Nicaragua a 325 muertos, (de los cuales 24 son niños), más de 300 detenidos arbitrariamente; 200 profesionales de la salud despedidos; 40 profesionales de universidades despedidos durante los ocho meses de represión.



Se denunció que la cuarta etapa de represión gubernamental en Nicaragua con la persecución, acoso, intimidación, arresto ilegal y enjuiciamiento de más opositores así como de representantes de organizaciones sin fines de lucro y periodistas de medios independientes.



En su discurso casi al final de la sesión del Consejo Permanente, Almagro criticó que el régimen de Ortega no asuma su responsabilidad de los abusos de derechos humanos contra el pueblo que ha exigido su salida del poder.



El secretario general de la OEA anunció que la activación de la Carta Democrática se dará, además que enviarán el informe del GIEI a la Corte Penal Internacional, a la Unión Europea y a la Organización de Naciones Unidas, para que se investiguen en base a los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Ortega contra el pueblo nicaragüense.



Directamente sobre Ortega el secretario Almagro dijo que “es una lástima que uno de los últimos revolucionarios del siglo haya elegido el camino del autoritarismo y la violación de los derechos humanos” para permanecer en el gobierno.



Estas son las acciones que trabajará la OEA por Nicaragua



Restablecer el diálogo nacional.

Iniciar los procedimientos previstos en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, como solicitar a este Consejo Permanente la sesión del 19 de octubre del corriente año.

Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que denuncie los crímenes cometidos e incluidos en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Solicitar al Consejo Permanente de la OEA que remita ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el informe del grupo independiente y pida una reunión para su exposición.

De continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad en NIca, solicitar a los Estados partes de la OEA y a los Estados democráticos, que bajo el concepto de justicia universal, los funcionarios nombrados como inductores y ejecutores en el informe del grupo de expertos sean detenidos y juzgados en sus respectivos territorios por dichos crímenes.

Enviar las conclusiones del GIEI a la Unión Europea para que tome en cuenta en sus relaciones con el Sistema Interamericano.







Discurso “infantil” para no asumir culpa



Como ha sido costumbre el régimen de Ortega insistió en señalar a la OEA como un instrumento del “imperialismo de los Estados Unidos” para descalificar sus actuaciones, y una vez más denunció como injerencismo por parte de los países que condenaron la represión y apoyaron a la CIDH.



Esto mereció que Almagro tildara la postura del régimen de “infantil” para intentar justificar sus crímenes.



“Asuman su responsabilidad, sean dignos, no pierdan la dignidad revolucionaria que una vez tuvieron. No se escuden en discursos infantiles para justificar los crímenes”, cuestionó Almagro.



La mayoría de los estados miembros de la OEA respaldaron el informe del GIEI, insistieron en llamar al régimen orteguista en retomar el diálogo nacional -suspendido desde julio-, cesar la represión contra la población, pero también apoyaron que se activen los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana para que se adopten medidas más fuertes desde la esfera continental para que se restaure la democracia en Nicaragua.



Almagro afirmó que “el futuro de Nicaragua no puede ser con un Ortega dictador”.



Una vez que concluyó su intervención Almagro el representante de Nicaragua, Carlos Alvarado, le acusó de actuar con “falsedad” así como a la CIDH de “no estar interesada en defender los derechos humanos de los nicaragüenses, está contribuir a las ONG progolpe de Estado para despojar al gobierno de Nicaragua”.



Bolivia y Venezuela fueron los únicos que apoyaron a su aliado de Nicaragua, el resto de países respaldaron a la CIDH y a la secretaría general de la OEA.



Almagro igual defendió el trabajo del Meseni y del GIEI cuya misión desde un principio, afirmó, “fue estar junto a los familiares de las víctimas” de la represión que desde abril sufre por parte de la dictadura de Ortega.



“No estuvieron ahí para favorecer la versión oficial. Acusarlos de ser funcionales al imperio parecería ser infantil, tragicómico”, reclamó Almagro.