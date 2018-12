Doria Medina cree que Ortiz no llegará ni al 10% de la votación





27/12/2018 - 17:42:04

Erbol.- El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, anticipó este jueves en entrevista con Erbol que el candidato presidencial de los Demócratas, Oscar Ortiz, no llegará ni siquiera al 10% de la votación en las elecciones generales del próximo año debido al mal cálculo político que hizo su partido para postularlo.



“Lastimosamente a Oscar Ortiz, que es un excelente profesional, un gran político que tenía un gran futuro, lo van a quemar en esta elección porque se va a polarizar el voto y Oscar Ortiz no va a llegar ni a 8 ó 9%, se va a quedar en un solo dígito”, declaró Doria Medina.



Les pidió a los candidatos que tienen pocas posibilidades que se retiren de la carrera electoral como lo hizo él para no dispersar el voto y favorecer al MAS.



“Ningún otro candidato va a tener un porcentaje importante ni el senador Ortiz, ni Félix Patzi, ni Víctor Hugo Cárdenas ni Jaime Paz, todos están muy bajos; y al final, cuando se polarice más esto, van a terminar con 1, con 2%. Lo que les queda es seguir lo que nosotros hicimos, retirarse de esta elección para contribuir a que no haya esa división en el voto de la oposición; y si se quedan, van a ser funcionales al gobierno”, señaló.



Doria Medina reveló que la razón de la ruptura de su alianza con los Demócratas fue que pretendieron imponer la candidatura de Oscar Ortiz. Contó que tres días antes del vencimiento del plazo para la inscripción de binomios para las primarias, habló sobre el tema con Rubén Costas y le hizo saber que si insistían con esa posición se venía el divorcio.



“El plazo para la inscripción era el miércoles 28 (noviembre), entonces, el domingo 25, después de habíamos estado hablando un par de meses, salen con esta posición. Yo ahí fui muy claro, no vamos a ser funcionales, tenemos que poner la gente que tiene más posibilidades o nos divorciamos. Así de claro, parece que no creyeron”, manifestó.



El jefe de Unidad Nacional hizo saber que Rubén Costas le dijo que era necesario poner a gente nueva y local.



“Yo hablé con Rubén el día 25 de noviembre. Ahí me dijeron que hay que poner gente nueva, local, es interesante esa opción. Me dijeron ‘la próxima vos puedes ser candidato, ya no va a estar Evo’ (sonríe)”, declaró Doria Medina.



Samuel Doria Medina optó por no ser candidato presidencial en 2019, mientras que Ortiz fue inscrito como postulante junto a Edwin Rodríguez por la alianza Bolivia Dice No.