El MAS niega pagó difusión de encuestas e infringió norma electoral







27/12/2018 - 17:28:51

La Paz, (ABI). - La diputada Valeria Silva, negó el jueves que el Movimiento Al Socialismo (MAS) pagó a varios medios de comunicación por la difusión de encuestas a su favor y aseguró que no infringió ninguna norma electoral.



"El MAS, y cuando hablo del MAS incluyo al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, no ha hecho en ninguna circunstancia que pueda ser calificado como violatorio de la normativa (...) y desde el MAS negamos estas declaraciones que dicen que somos nosotros quienes pagamos estas publicaciones", explicó a los periodistas.



Silva retrucó de esa manera la declaración del diputado de Unidad Demócrata, José Carlos Gutiérrez, quien anunció que presentará al Tribunal Supremo Electoral una denuncia y el pedido de inhabilitación del binomio Morales-García Linera para las elecciones de 2019, además de la cancelación de la personería jurídica del MAS por la difusión de una encuesta a favor de Morales en los periódicos La Razón, El Deber y Estrella del Oriente.



El diputado opositor recordó que la Ley de Régimen Electoral establece en el artículo 136 que "las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral por cualquier medio serán sancionadas por el Órgano Electoral con la cancelación inmediata de su personería jurídica, además de pagar una multa".



A contramano, Silva aseguró que existen muchos medios de comunicación que publican una serie de encuestas y sondeos de opinión, por lo que consideró que la oposición sólo pretende "perseguir" a los medios que se atreven a lanzar sus sondeos y a desgastar al binomio oficialista.



"Hay que dejar a los medios hacer su trabajo, no hay que entrometerse y hay que dejar de hacer acusaciones sin tener pruebas", protestó la diputada del MAS.



ANTECEDENTE



El diputado Gutierrez mencionó que ya existe un antecedente en que el TSE canceló una personalidad jurídica a un partido por divulgar una encuesta.



Ocurrió en 2015, cuando el Tribunal Electoral canceló la personalidad jurídica de Unidad Demócrata Beni y dejó fuera de carrera electoral a 228 candidatos, a la cabeza de Ernesto Suárez, quien era el favorito para ganar la Gobernación, por encima de Alex Ferrier del MAS, quien al final logró el cargo.



Entonces, el TSE sancionó a Unidad Demócrata Beni porque su jefe de campaña, Carmelo Lens, hizo pública una encuesta que había realizado el partido.



Gutiérrez pidió al Tribunal Electoral que utilice el mismo razonamiento para cancelar la personería del MAS y, por ende, inhabilitar a Evo Morales.