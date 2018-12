Hinojosa: Al menos 500 empresas fueron denunciadas por no pagar aguinaldo de Navidad





27/12/2018 - 17:05:44

La Paz, (ABI). - El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, informó el jueves que al menos 500 empresas en todo el país fueron denunciadas por no pagar el aguinaldo de Navidad.



"Aproximadamente entre 400 a 500 empresas han sido denunciadas por el no pago del aguinaldo (...) hasta el día 20 de diciembre se debió cancelar el aguinaldo de Navidad y a partir del 21 se han ido recibiendo en las jefaturas departamentales y regionales esas denuncias", explicó a radio Panamericana.



Aunque consideró que ese número es un "índice bajo" tomando en cuenta que el Registro Obligatorio de Empresas (ROE) tiene inscritas 108.000 empresas.



Hinojosa precisó que en el departamento de Santa Cruz se recibieron la mayor cantidad de denuncias,110 empresas que no pagaron el aguinaldo.



El Ministro de Trabajo informó que inspectores de ese despacho están verificando la veracidad de las denuncias, al recordar que la ley establece que esa infracción se paga con el doble del beneficio.