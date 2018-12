Sánchez Berzaín a Bolsonaro: Tenga la gentileza de revisar y revocar la invitación de Evo Morales a su investidura







27/12/2018 - 16:56:22

Infobae.com.- Señor JAIR MESIAS BOLSONARO, Presidente Electo de la República Federativa de Brasil:

Tengo el honor de dirigirme a Ud. con el propósito de pedirle tenga la gentileza de revisar y revocar la invitación cursada al Jefe del Estado Plurinacional de Bolivia para vuestra investidura como Presidente de la República Federativa de Brasil.



Me motiva el precedente de que invitaciones similares han sido retiradas a los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y el régimen boliviano incurre en violaciones tan o mas graves y actúa abiertamente contra el Brasil y su futuro gobierno, conforme paso a recordar.



1.- En cuanto a la violación de las libertades del pueblo boliviano -en apretado e incompleto resumen- Evo Morales lidera un régimen de crimen organizado:



1.1.- Ha extinguido la Constitución Política del Estado por medio de falsificaciones y acciones de hecho, ha liquidado la República de Bolivia, suplantándola con el Estado Plurinacional. Hoy en Bolivia se violan los derechos humanos como parte de la metodología de control político introducida y controlada por Cuba y Venezuela, no hay división e independencia de poderes, no existe estado de derecho, se ha institucionalizado la persecución política judicializada y como consecuencia hay mas de una centena de presos políticos y mas de 1.200 exiliados políticos (la mayoría de estos refugiados en Brasil). Morales ha realizado mas de 20 masacres como en Porvenir, Hotel las Américas, Cochabamba, La Calancha, con 89 asesinatos.



1.2.- Electo por un periodo de 5 años sin derecho a reelección consecutiva, en enero próximo completará 13 años continuos como Jefe de Estado con el título de presidente y ejercicio de dictador. Para gobernar todo este tiempo además de los crímenes resumidos en el punto anterior, Morales pretende ser candidato en las elecciones de 2019 para prorrogarse indefinidamente desconociendo el resultado del referéndum que él mismo convocó el 21 de Febrero de 2016 (21F), en el que Bolivia dijo NO a mas reelecciones. Con fallo infame del Tribunal Constitucional, manipulaciones del Tribunal Supremo Electoral -ambos bajo su control- Morales se ha habilitado como candidato. Hoy en Bolivia existen mas de 200 ciudadanos en huelga de hambre y movilizaciones populares exigiendo respeto al 21F.



1.3.- Ha convertido Bolivia en un narco estado incrementando los cultivos de coca ilegal de 3.000 hectáreas del año 2003 a una mas de 50.000 hectáreas, además de aumentar innecesariamente la coca legal. Morales es el líder perpetuo de los sindicatos de coca ilegal del Trópico de Cochabamba (Chapare) que son su base política y que prácticamente han integrado a los cultivos de coca la producción de droga. El periodista brasilero Leonardo Cuotinho en su libro "Hugo Chávez o Espectro" documenta el "puente aéreo de la cocaína" el trafico oficial Bolivia-Venezuela y el "narcobolivarianismo" que tiene como una de sus víctimas a Brasil.



1.4.- En la Embajada de Brasil en La Paz estuvo refugiado por 15 meses el Senador Roger Pinto, perseguido político del régimen de Morales, y por la acción humanitaria del diplomático Brasilero Eduardo P. Saboia pudo escapar al Brasil donde recibió refugio político. Roger Pinto ha muerto exiliado en "accidente de aviación", pero ha dejado muy clara la violación de los derechos humanos de Morales en Bolivia, incluso contra un senador en ejercicio.



2.- Evo Morales además de afinidad ideológica plena con el grupo derrotado en las elecciones en que el pueblo de Brasil lo eligió a Ud. como su Presidente, es parte del proyecto transnacional "Foro de Sao Paolo", hechos sobre los que me permito algunos apuntes:



2.1.- Todo lo mencionado en el acápite anterior y mas, ha sido hecho y se sostiene en el marco del "Foro de Sao Paolo" y del eje "Caracas-La Habana" que con denominación de Alba, proyecto bolivariano, socialismo del siglo XXI y ahora simplemente "castrochavismo", ha controlado América Latina hasta hace poco.



2.2.- Evo Morales ha humillado a las Fuerzas Armadas de la Nación de Bolivia reivindicado y haciendo monumentos al Che Guevara que invadió mi Patria, ha nombrado su "papá" a Fidel Castro, es un declarado seguidor de Hugo Chávez, defensor implacable de los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua y así procede con los votos y la representación de Bolivia en todos los foros internacionales. Sostiene el programa de "médicos esclavos", miles de los cuales están en Bolivia y ha ofrecido públicamente empleo a los que abandonaron el programa "mais médicos" de Brasil.



2.3.- En el ámbito de la corrupción el escándalo de "lava jato" ha sido y es cuidadosamente encubierto -hasta ahora- para evitar aparezcan las implicaciones de Evo Morales. Solo como un ejemplo, permítame recordar que Luis Ignacio Luda da Silva promovió personalmente la construcción del camino que viola la reserva indígena y natural del "TIPNIS" en Bolivia. La poca información que la opinión pública boliviana tiene en el caso del lava jato boliviano proviene de casos develados en Perú. Evo Morales y su régimen son responsables de la muerte de José María Bakovic, Director del Servicio Nacional de Caminos a quien acosaron hasta la tumba para avanzar con la corrupción. Es urgente Señor Presidente que todas las cuestiones relativas a contratos, sobreprecios, sobornos e implicaciones de funcionarios de Bolivia y Brasil, desde que el Partido de los Trabajadores tomó el gobierno, sea pública, pues si su entrega continúa de gobierno a gobierno el Evo Morales seguirá ocultándola.



2.4.- El incremento de la producción de coca y de cocaína como política de estado del régimen de Evo Morales ha inundado de droga la región, siendo el país mas afectado Brasil por su extensa frontera con Bolivia y su gran población. El incremento en la prevalencia de consumo de cocaína en Brasil, con el consiguiente aumento de la criminalidad y el enriquecimiento de peligrosos grupos delincuenciales, amenazan la estabilidad brasilera y provienen de la producción de droga del territorio controlado por Evo Morales que a su vez ha sostenido como amigo declarado a las FARC de Colombia, patrocinadas por Cuba, otra fuente de amenaza directa y por medio del eje en que se ha convertido Venezuela.



Sin duda Señor Presidente Ud. conoce estos hechos y muchos mas. También conoce que los regímenes dictatoriales castrochavistas en las Américas son Cuba, Venezuela, Nicaragua y BOLIVIA, que con los mismos mecanismos y crímenes, concertados y articulados entre sí, oprimen a sus pueblos y amenazan a las democracias como la de Brasil.



El pueblo de Bolivia está luchando por su libertad y por recuperar la democracia. Evo Morales es un dictador que no tiene intención de dejar el poder porque necesita impunidad y actúa bajo la estrategia con Cuba, Venezuela y Nicaragua, como lo prueba la reciente reunión de los dictadores Castro-Diaz Canel, Maduro, Ortega y Morales en La Habana el 14 y 15 de este mes bajo la cobertura de "ALBA-TCP".



Que tres dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua no sean invitados a la investidura del Presidente democrático de Brasil y Morales sí, sería un premio y un gran beneficio para el dictador asistente que seguirá simulando una legitimidad de democracia que no tiene.