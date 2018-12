En un hecho poco común, Ludwika Paleta aparece con sus gemelos en Instagram





27/12/2018 - 15:34:51

Quien.- Desde su último embarazo, Ludwika Paleta ha sido muy reservada en cuanto a su vida familiar. La actriz mantuvo en secreto que esperaba bebés hasta solo unas semanas antes del nacimiento y, sorpresivamente, a finales de mayo de 2017 se hizo público que los gemelos Sebastián y Bárbara habían llegado al mundo.



Tras presentarlos en redes sociales, Ludwika y su esposo Emiliano Salinas se han reservado para sí mismos los primeros meses de vida de sus bebés y, aunque la actriz ha dado algunas pistas del crecimiento de sus hijos, es hasta ahora que vemos lo grandes que están a su año y medio de edad.





A propósito de la Navidad, la guapa actriz compartió una imagen en la que la vemos apreciando el mar junto a los bebés.



Aunque en la imagen aparecen los tres de espaldas, es evidente lo grandes que están Sebastián y Bárbara. “FELICES FIESTAS ❤ Que tengan la fortuna de pasar estos días con sus seres más queridos. Paz y amor para todos 🌲 (faltó mi @nicolasvp11)”, posteó junto a la imagen evidenciando al ausencia de su hijo mayor Nicolás, fruto de su anterior matrimonio con el actor Plutarco Haza.

Ver esta publicación en Instagram FELICES FIESTAS ❤️ que tengan la fortuna de pasar estos días con sus más queridos. Paz y amor para todos 🌲 ( faltó mi @nicolasvp11 ) Una publicación compartida de Ludwika Paleta (@ludwika_paleta) el 24 Dic, 2018 a las 9:42 PST







En agosto pasado, Ludwika nos reveló en exclusiva de las complicaciones que ha tenido al ser mamá y profesionista a la vez: "A veces sí me desespero muchísimo porque no puedo con todo a la vez. Me frustro, me enojo y quisiera que el día tuviera más horas. Y aunque a veces lloro de cansancio, soy muy necia y no me gusta dejar de trabajar, amo lo que hago y soy muy apasionada de ello", aseguró la actriz.



Ver esta publicación en Instagram Hoy es día de San Nicolás . #tbt a este que ya no es tan santito. Te amo con todo mi corazón ❤️ @nicolasvp11 Una publicación compartida de Ludwika Paleta (@ludwika_paleta) el 6 Dic, 2018 a las 6:55 PST

En agosto pasado, Ludwika nos reveló en exclusiva de las complicaciones que ha tenido al ser mamá y profesionista a la vez: "A veces sí me desespero muchísimo porque no puedo con todo a la vez. Me frustro, me enojo y quisiera que el día tuviera más horas. Y aunque a veces lloro de cansancio, soy muy necia y no me gusta dejar de trabajar, amo lo que hago y soy muy apasionada de ello", aseguró la actriz.